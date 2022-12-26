- 26 Ara 2022 - 23:53 G: 27 Ara 2022 - 00:43

Esra Erol’da Akıl Almaz Olay! Arkadaşını ve Eşini Barıştırmak İsterken; Arkadaşının Eşiyle Üçü Birlikte Yaşamış! “Yok Artık”

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da hız kesmeden devam ediyor. Akıl almaz bir olayın ekranlara gelmesiyle seyirci yeni bir şok yaşadı. Arkadaşını ve eşini barıştırmak isterken; arkadaşının eşiyle ilişki yaşamaya başlayan isim, ağızların açık kalmasına neden oldu. Birçok kişi ise “Sizin mideniz nasıl kaldırıyor bunları” demeden yapamadı! İşte merak edilenler…

Programa katılan gözü yaşlı Akgün Hanım; öz kızı Sevda’nın damadının en yakın arkadaşıyla kaçtığını ifade etti. Damadın yakın arkadaşı Volkan’la birlikte olduğunu ifade eden Akgül Hanım, ağızları açık bıraktı. Yayında ortaya atılan iddialarsa herkesi şok içerisinde bıraktı! Akgül Hanım, kızı Sevda’nın Tanju’yla evli olduğunu ifade etti. Kızının her boşanmak istediğin Akgül Hanım’ın devreye damadın arkadaşı Volkan’ın girdiğini ifade etti ve film bu noktada koptu! Peki, neler oluyor?

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26 Ara 2022 - 23:53 Ankara- Yaşam

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