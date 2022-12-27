27 Ara 2022 - 09:56 Güncelleme: 27 Ara 2022 - 10:02
Altın Fiyatlarında Yeri Yerinden Oynatacak Olay! ! 27 Aralık Altın Fiyatlarını Görenlerin Aklı Durdu! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…
Altın fiyatlarında yeri yerinden oynatacak bir gelişme yaşandı. 27 Aralık altın fiyatlarını görenlerin adeta aklı durdu! Altın uzmanı İslam Memiş’ten gelen bu açıklama; herksin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
2023 yılına girmeye sayılı günlerin kaldığı şu günlerde; milyonlarca yatırımcının gözü kulağı resmen bu haberde! Uzun bir süre sonra yeniden yükseliş yaşayan altın; yatırımcısını derin düşüncelere sokmuştu. Güne ivme kazanıp başlayan altın; kafaların karman çorman yaptı. İşte 27 Aralık altın fiyatları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.