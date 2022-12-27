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27 Ara 2022 - 09:56

Altın Fiyatlarında Yeri Yerinden Oynatacak Olay! ! 27 Aralık Altın Fiyatlarını Görenlerin Aklı Durdu! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…

Altın fiyatlarında yeri yerinden oynatacak bir gelişme yaşandı. 27 Aralık altın fiyatlarını görenlerin adeta aklı durdu! Altın uzmanı İslam Memiş’ten gelen bu açıklama; herksin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?