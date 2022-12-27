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27 Ara 2022 - 10:25

Masterchef’te 2. Ceketi Giyen İsim İfşa Oldu! Acun Ilıcalı’nın Başından Aşağı Kaynar Sular Dökülecek! Burak, Kıvanç, Ayaz ve Görkem…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ceketler artık sahiplerini buluyor! İlk ceketi giyen Metin’in ifşa olmasından sonra heyecan düşmüştü. Yeni bölümde ise yeni ceketi giyecek isim ifşa edildi. Bunun üzerine Acun Ilıcalı’nın başından aşağı kaynar suların döküldüğü düşünülmeye başlandı! İşte merak edilenler…