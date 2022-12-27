Masterchef’te 2. Ceketi Giyen İsim İfşa Oldu! Acun Ilıcalı’nın Başından Aşağı Kaynar Sular Dökülecek! Burak, Kıvanç, Ayaz ve Görkem…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ceketler artık sahiplerini buluyor! İlk ceketi giyen Metin’in ifşa olmasından sonra heyecan düşmüştü. Yeni bölümde ise yeni ceketi giyecek isim ifşa edildi. Bunun üzerine Acun Ilıcalı’nın başından aşağı kaynar suların döküldüğü düşünülmeye başlandı! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti! Tolga Şener’in yarışmadan ayrılmasının ardından; geriye kalan 5 yarışmacı ilk ceketi almak adına kıyasıya mücadele etmişti. Burak Kaya, Kıvanç, Metin, Ayaz ve Görkem arasından ceketi ilk giyen isim Metin olmuştu. Yeni bölümde ceketi giyecek isimse ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.