Kızılcık Şerbeti Dizisinin Fatih’inin Sonu Felfena! Seyircinin Nutku Tutulacak; Yüzüne Kimse Bakmayacak! Sosyal Medya Yıkılıyor… “Hak Etti!”
Show TV ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Fatih’in sonu çok fena çıktı! Seyircinin nutkunun tutulmasına neden olan bu durum; ağızları açık bıraktı. Yüzüne kimsenin bakmayacağı bir hale gelecek olan Fatih, sosyal medyanın yıkılmasına neden oldu! İşte milyonlarca seyircinin “Hak etti” dediği o anlar…
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, Cuma akşamlarına damgasını vuruyordu. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin bulunduğu Kızılcık Şerbet dizisi, mükemmel bir çıkış yakalamıştı! Hem konusuyla hem de oyuncularıyla dikkatleri üzerine çeken Kızılcık Şerbeti’nde Fatih’in başına gelecekler ise birçok kişinin içinin yağını eritti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.