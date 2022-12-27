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27 Ara 2022 - 10:48

Kızılcık Şerbeti Dizisinin Fatih’inin Sonu Felfena! Seyircinin Nutku Tutulacak; Yüzüne Kimse Bakmayacak! Sosyal Medya Yıkılıyor… “Hak Etti!”

Show TV ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Fatih’in sonu çok fena çıktı! Seyircinin nutkunun tutulmasına neden olan bu durum; ağızları açık bıraktı. Yüzüne kimsenin bakmayacağı bir hale gelecek olan Fatih, sosyal medyanın yıkılmasına neden oldu! İşte milyonlarca seyircinin “Hak etti” dediği o anlar…