- 27 Ara 2022 - 10:48

Kızılcık Şerbeti Dizisinin Fatih’inin Sonu Felfena! Seyircinin Nutku Tutulacak; Yüzüne Kimse Bakmayacak! Sosyal Medya Yıkılıyor… “Hak Etti!”

Show TV ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Fatih’in sonu çok fena çıktı! Seyircinin nutkunun tutulmasına neden olan bu durum; ağızları açık bıraktı. Yüzüne kimsenin bakmayacağı bir hale gelecek olan Fatih, sosyal medyanın yıkılmasına neden oldu! İşte milyonlarca seyircinin “Hak etti” dediği o anlar…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, Cuma akşamlarına damgasını vuruyordu. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin bulunduğu Kızılcık Şerbet dizisi, mükemmel bir çıkış yakalamıştı! Hem konusuyla hem de oyuncularıyla dikkatleri üzerine çeken Kızılcık Şerbeti’nde Fatih’in başına gelecekler ise birçok kişinin içinin yağını eritti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Ara 2022 - 10:48 Ankara- Yaşam

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