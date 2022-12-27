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27 Ara 2022 - 11:07

Narı Bu Şekilde Ayıklayan Tüm Dertlerden Kurtuluyor! Ne Sıçrıyor, Ne Dökülüyor; Kaşığını Kapan Gelsin! 30 Saniyede…

Kışın olmazsa olmazı meyvelerinden biri olan narı yemeyi çok seviyor ama bir türlü ayıklayamıyor musunuz? Buyurun sizleri böyle alalım! Narı bu şekilde ayıklayan hayatın resmen bağını buluyor! Ne sıçrama ne dökülme yapan nar ayıklama taktiğinde ihtiyacınız olan tek şey derin bir kap ve kaşık! Tahta kaşık kullanmanızı öneririz! İşte 30 saniyede nar ayıklama taktiği…