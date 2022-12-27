- 27 Ara 2022 - 11:07 G: 27 Ara 2022 - 11:17

Narı Bu Şekilde Ayıklayan Tüm Dertlerden Kurtuluyor! Ne Sıçrıyor, Ne Dökülüyor; Kaşığını Kapan Gelsin! 30 Saniyede…

Kışın olmazsa olmazı meyvelerinden biri olan narı yemeyi çok seviyor ama bir türlü ayıklayamıyor musunuz? Buyurun sizleri böyle alalım! Narı bu şekilde ayıklayan hayatın resmen bağını buluyor! Ne sıçrama ne dökülme yapan nar ayıklama taktiğinde ihtiyacınız olan tek şey derin bir kap ve kaşık! Tahta kaşık kullanmanızı öneririz! İşte 30 saniyede nar ayıklama taktiği…

Sırf nar ayıklamanın işkencesini çekmek istemeyen kişiler, dolapta günlerce narı bekletirler. En sonunda canlarına tak eden kişiler; narı döke saça ayıklarlar! Lekesi kolay kolay çıkamayan narı ayıklamadan önce evinizde bulunan ve az giydiğiniz kıyafetler giyinilir, ellere eldiven takılır, ciddi bir yüz ifadesiyle koltuğa oturulur ve yarım saat boyunca yapılacak uğraş başlar! Peki, narı sadece 30 saniyede ayıklamak ister misiniz?

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27 Ara 2022 - 11:07 Ankara- Yaşam

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