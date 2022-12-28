- 28 Ara 2022 - 09:00 G: 28 Ara 2022 - 09:07

Masterchef’te İlk Ceketi Metin Yavuz! Giydi! Metin Yavuz Kimdir? Metin Yavuz Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Metin Yavuz’un Instagram Adresi…

MasterChef’de ceketi giyen ilk isim belli oldu. Yarışmanın yakından takip edilen isimlerinden Metin Yavuz’un ceketi giymesinin ardından hayatı ise merak konusu oldu. İşte Metin Yavuz ile ilgili bilinmesi gereken detaylar...

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye yeni sezonda da heyecanlı karşılaşmalara ev sahipliği yapıyor. Ekrana gelen son bölümünde yüksek heyecan dozuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen MasterChef’de ceketi giyen ilk isim belli oldu. Yarışmanın yakından takip edilen isimlerinden Metin Yavuz’un ceketi giymesinin ardından hayatı ise merak konusu oldu. Peki, MasterChef Türkiye Metin nereli, kaç yaşında? İşte MasterChef Türkiye’de ceketi giyen Metin Yavuz hakkında merak edilenler…

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28 Ara 2022 - 09:00 - Magazin

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