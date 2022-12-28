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28 Ara 2022 - 09:00

Masterchef’te İlk Ceketi Metin Yavuz! Giydi! Metin Yavuz Kimdir? Metin Yavuz Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Metin Yavuz’un Instagram Adresi…

MasterChef’de ceketi giyen ilk isim belli oldu. Yarışmanın yakından takip edilen isimlerinden Metin Yavuz’un ceketi giymesinin ardından hayatı ise merak konusu oldu. İşte Metin Yavuz ile ilgili bilinmesi gereken detaylar...