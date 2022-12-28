- 28 Ara 2022 - 09:00 G: 28 Ara 2022 - 09:07

Şarkıcı Emrah’ın Oğlu Tayfun Erdoğan Evleniyor! Tayfun Erdoğan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Tayfun Erdoğan’ın Mesleğini Duyan Şok Etti!

Survivor 2020’de Gönüllüler Takımı’nda yer almasının ardından popülerlik kazanan Tayfun Erdoğan, magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Şarkıcı Emrah’ın oğlu olan Tayfun Erdoğan, Emrah’ın yıllarca reddettiği çocuğu olarak gündemde yer almıştı. DNA testleri sonucu Emrah tarafından kabullenilen Tayfun Erdoğan’ın sevgilisine evlenme teklif etmesi ise magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Survivor 2020’de Gönüllüler Takımı’nda yer almasının ardından popülerlik kazanan Tayfun Erdoğan, magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Şarkıcı Emrah’ın oğlu olan Tayfun Erdoğan, Emrah’ın yıllarca reddettiği çocuğu olarak gündemde yer almıştı. DNA testleri sonucu Emrah tarafından kabullenilen Tayfun Erdoğan’ın sevgilisine evlenme teklif etmesi ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcı Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan’ın mesleği ve evlilik teklif ettiği sevgilisi ise merak konusu oldu. İşte herkesi şaşırtan o detay…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

28 Ara 2022 - 09:00 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışması Ne Zaman Final Yapacak? Masterchef 2022 Yarışmasının Finali Belli Oldu Mu? mask
Masterchef Yarışması Ne Zaman Final Yapacak? Masterchef 2022 Yarışmasının Finali Belli Oldu Mu?
Masterchef’te İlk Ceketi Metin Yavuz! Giydi! Metin Yavuz Kimdir? Metin Yavuz Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Metin Yavuz’un Instagram Adresi… mask
Masterchef’te İlk Ceketi Metin Yavuz! Giydi! Metin Yavuz Kimdir? Metin Yavuz Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Metin Yavuz’un Instagram Adresi…
Pınar Altuğ Kimdir? Pınar Altuğ Nasıl Keşfedildi? Pınar Altuğ’un Eşi Yağmur Atacan Kimdir? Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ Arasındaki Yaş Farkı… mask
Pınar Altuğ Kimdir? Pınar Altuğ Nasıl Keşfedildi? Pınar Altuğ’un Eşi Yağmur Atacan Kimdir? Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ Arasındaki Yaş Farkı…
Defne Samyeli’nin Kızı Tepeden Tırnağa Transparan! Bol Gelince Her Şeyi Belli Oldu; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! Sinan Akçıl ile anılıyordu... mask
Defne Samyeli’nin Kızı Tepeden Tırnağa Transparan! Bol Gelince Her Şeyi Belli Oldu; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! Sinan Akçıl ile anılıyordu...
Kıvanç Tatlıtuğ’un Eşinin Estetiksiz Halleri Yıkım Yarattı! Doğal Güzel Sananların Başından Aşağı Kaynar Sular Dökülüyor! Saçı, Ağzı, Yüzü… mask
Kıvanç Tatlıtuğ’un Eşinin Estetiksiz Halleri Yıkım Yarattı! Doğal Güzel Sananların Başından Aşağı Kaynar Sular Dökülüyor! Saçı, Ağzı, Yüzü…
Kısmetse Olur’da Göbekler Atılmaya Başladı! Duyanlar “Ya Rabbi Şükür!” Diyor; Ardına Bile Bakmadan… Twitter Bu Olayla Yıkılıyor! mask
Kısmetse Olur’da Göbekler Atılmaya Başladı! Duyanlar “Ya Rabbi Şükür!” Diyor; Ardına Bile Bakmadan… Twitter Bu Olayla Yıkılıyor!
Neslihan Atagül’ün Hamilelik Pozu Ortalığı Karıştırdı! Diziden Apar Topar Ayrılması An Meselesi… Ellerini Karnında Birleştirip Şok Etti! mask
Neslihan Atagül’ün Hamilelik Pozu Ortalığı Karıştırdı! Diziden Apar Topar Ayrılması An Meselesi… Ellerini Karnında Birleştirip Şok Etti!
Aleyna Tilki İç Çamaşırıyla Yine Cayır Cayır! İç Göstermesini Umursamadı; Sere Serpe Uzanıp… “Hiç Edep Kalmadı Artık!” mask
Aleyna Tilki İç Çamaşırıyla Yine Cayır Cayır! İç Göstermesini Umursamadı; Sere Serpe Uzanıp… “Hiç Edep Kalmadı Artık!”
Defne Samyeli Güzelliğiyle Aynayı “Çatırt” Diye Çatlattı! Üzerine Yapışan Taytıyla Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Nesin Sen, Güzellik Tanrıçası Falan Mı?” mask
Defne Samyeli Güzelliğiyle Aynayı “Çatırt” Diye Çatlattı! Üzerine Yapışan Taytıyla Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Nesin Sen, Güzellik Tanrıçası Falan Mı?”
Tamer Karadağlı’nın Eski Eşi Arzu Balkan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Tamer Karadağlı İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Tamer Karadağlı’nın Eski Eşi Arzu Balkan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Tamer Karadağlı İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Yarışması Ne Zaman Final Yapacak? Masterchef 2022 Yarışmasının Finali Belli Oldu Mu? mask
Masterchef Yarışması Ne Zaman Final Yapacak? Masterchef 2022 Yarışmasının Finali Belli Oldu Mu?
Şarkıcı Sefo Kimdir? Sefo’nun Gerçek Adı Nedir? Sefo Kaç Yaşında? Sefo’nun Burcu Nedir? mask
Şarkıcı Sefo Kimdir? Sefo’nun Gerçek Adı Nedir? Sefo Kaç Yaşında? Sefo’nun Burcu Nedir?
Şarkıcı Emrah’ın Oğlu Tayfun Erdoğan Evleniyor! Tayfun Erdoğan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Tayfun Erdoğan’ın Mesleğini Duyan Şok Etti! mask
Şarkıcı Emrah’ın Oğlu Tayfun Erdoğan Evleniyor! Tayfun Erdoğan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Tayfun Erdoğan’ın Mesleğini Duyan Şok Etti!
Masterchef’te İlk Ceketi Metin Yavuz! Giydi! Metin Yavuz Kimdir? Metin Yavuz Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Metin Yavuz’un Instagram Adresi… mask
Masterchef’te İlk Ceketi Metin Yavuz! Giydi! Metin Yavuz Kimdir? Metin Yavuz Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Metin Yavuz’un Instagram Adresi…
Pınar Altuğ Kimdir? Pınar Altuğ Nasıl Keşfedildi? Pınar Altuğ’un Eşi Yağmur Atacan Kimdir? Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ Arasındaki Yaş Farkı… mask
Pınar Altuğ Kimdir? Pınar Altuğ Nasıl Keşfedildi? Pınar Altuğ’un Eşi Yağmur Atacan Kimdir? Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ Arasındaki Yaş Farkı…
Defne Samyeli’nin Kızı Tepeden Tırnağa Transparan! Bol Gelince Her Şeyi Belli Oldu; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! Sinan Akçıl ile anılıyordu... mask
Defne Samyeli’nin Kızı Tepeden Tırnağa Transparan! Bol Gelince Her Şeyi Belli Oldu; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! Sinan Akçıl ile anılıyordu...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL