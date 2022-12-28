Şarkıcı Emrah’ın Oğlu Tayfun Erdoğan Evleniyor! Tayfun Erdoğan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Tayfun Erdoğan’ın Mesleğini Duyan Şok Etti!

Survivor 2020’de Gönüllüler Takımı’nda yer almasının ardından popülerlik kazanan Tayfun Erdoğan, magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Şarkıcı Emrah’ın oğlu olan Tayfun Erdoğan, Emrah’ın yıllarca reddettiği çocuğu olarak gündemde yer almıştı. DNA testleri sonucu Emrah tarafından kabullenilen Tayfun Erdoğan’ın sevgilisine evlenme teklif etmesi ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcı Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan’ın mesleği ve evlilik teklif ettiği sevgilisi ise merak konusu oldu. İşte herkesi şaşırtan o detay…

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