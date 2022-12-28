Şarkıcı Emrah’ın Oğlu Tayfun Erdoğan Evleniyor! Tayfun Erdoğan Kimdir, Kaç Yaşındadır? Tayfun Erdoğan’ın Mesleğini Duyan Şok Etti!
Survivor 2020’de Gönüllüler Takımı’nda yer almasının ardından popülerlik kazanan Tayfun Erdoğan, magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Şarkıcı Emrah’ın oğlu olan Tayfun Erdoğan, Emrah’ın yıllarca reddettiği çocuğu olarak gündemde yer almıştı. DNA testleri sonucu Emrah tarafından kabullenilen Tayfun Erdoğan’ın sevgilisine evlenme teklif etmesi ise magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Survivor 2020’de Gönüllüler Takımı’nda yer almasının ardından popülerlik kazanan Tayfun Erdoğan, magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Şarkıcı Emrah’ın oğlu olan Tayfun Erdoğan, Emrah’ın yıllarca reddettiği çocuğu olarak gündemde yer almıştı. DNA testleri sonucu Emrah tarafından kabullenilen Tayfun Erdoğan’ın sevgilisine evlenme teklif etmesi ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcı Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan’ın mesleği ve evlilik teklif ettiği sevgilisi ise merak konusu oldu. İşte herkesi şaşırtan o detay…
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28 Ara 2022 - 09:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.