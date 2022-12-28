Tamer Karadağlı’nın Eski Eşi Arzu Balkan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Tamer Karadağlı İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın adlı televizyon dizisi ile şöhreti bir hayli artan Tamer Karadağlı, başarılı kariyeri ve özel hayatı ile çok sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Eski eşi Arzu Balkan’ı aldattığı gerekçesiyle boşanan Tamer Karadağlı magazin gündeminde tartışmalara neden olmuştu. Peki, Tamer Karadağlı kimdir, Arzu Balkan kaç yaşında? İşte Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın ilişkileri hakkında bilinmeyenler…
Başarılı oyunculuk kariyeri ile yakından takip edilen Arzu Balkan ve Tamer Karadağlı çifti magazin dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. 2002 yılında evlenen çift 2007 yılında olaylı şekilde boşanmıştı. Aralarındaki yaş farkı ve boşanma nedeni ise merak ediliyor.
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28 Ara 2022 - 09:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.