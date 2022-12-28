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28 Ara 2022 - 09:04

Tamer Karadağlı’nın Eski Eşi Arzu Balkan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! Tamer Karadağlı İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın adlı televizyon dizisi ile şöhreti bir hayli artan Tamer Karadağlı, başarılı kariyeri ve özel hayatı ile çok sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Eski eşi Arzu Balkan’ı aldattığı gerekçesiyle boşanan Tamer Karadağlı magazin gündeminde tartışmalara neden olmuştu. Peki, Tamer Karadağlı kimdir, Arzu Balkan kaç yaşında? İşte Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın ilişkileri hakkında bilinmeyenler…