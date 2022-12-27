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27 Ara 2022 - 16:04

Masterchef Yarışması Ne Zaman Final Yapacak? Masterchef 2022 Yarışmasının Finali Belli Oldu Mu?

Türk televizyonlarında büyük bir başarı yakalayan MasterChef Türkiye, ekrana gelen her yeni bölümüyle ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yeni sezonunda da heyecan dozunu hiç düşürmeyen MasterChef Türkiye’nin 2022 finali ise merak ediliyor. MasterChef Türkiye’de son 4’e kalan isimlerin belli olmaya başlamasının ardından final tarihi de merak ediliyor. İşte Masterchef yarışmasının final tarihi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...