Milli Piyango Bileti Nasıl Alınır? Milli Piyango Bileti Nereden Alınır? Büyük İkramiye Tam Tamına 200 Milyon Lira…
Yeni yıla az bir süre kala Milli Piyango’da büyük ikramiye heyecanı da başladı. Bu yıl verilecek büyük ikramiyenin açıklanmasının ardından çok sayıda vatandaş yılbaşı biletlerini almaya başladılar. Yılbaşında yapılacak çekilişle büyük ikramiyenin sahibi de belli olacak. İşte Milli Piyango biletleri ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Yeni yıla az bir süre kala Milli Piyango’da büyük ikramiye heyecanı da başladı. Bu yıl verilecek büyük ikramiyenin açıklanmasının ardından çok sayıda vatandaş yılbaşı biletlerini almaya başladılar. Yılbaşında yapılacak çekilişle büyük ikramiyenin sahibi de belli olacak. Büyük ikramiyenin tam bilete çıkması halinde milyonlarca lira talihli kişiye gidecek. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye bu yıl ne kadar? Milli Piyango bileti nasıl alınır? İşte merak edilenler…
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27 Ara 2022 - 16:04 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.