Milli Piyango Bileti Nasıl Alınır? Milli Piyango Bileti Nereden Alınır? Büyük İkramiye Tam Tamına 200 Milyon Lira…

Yeni yıla az bir süre kala Milli Piyango’da büyük ikramiye heyecanı da başladı. Bu yıl verilecek büyük ikramiyenin açıklanmasının ardından çok sayıda vatandaş yılbaşı biletlerini almaya başladılar. Yılbaşında yapılacak çekilişle büyük ikramiyenin sahibi de belli olacak. Büyük ikramiyenin tam bilete çıkması halinde milyonlarca lira talihli kişiye gidecek. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye bu yıl ne kadar? Milli Piyango bileti nasıl alınır? İşte merak edilenler…

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