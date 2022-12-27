- 27 Ara 2022 - 16:05

Survivor 2023 Yarışmasına Kan Çıkaracak İsim! Acun Medya En Az 7 Kere Davet Gönderdi! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da kan çıkaracak bir isim geliyor! Acun Medya’nın en az 7 kere gelmesi için davet gönderdiği isim; sosyal medyayı zangır zangır salladı! Ortalığın karışmasına neden olan ismi siz bile görünce nevriniz dönecek! İşte merak edilenler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının final olmasıyla ekranlara gelmeye başlayacak olan Survivor 2023 yarışması, iddialı bir biçimde ekranlara dönecekti. Kadronun ve formatın tamamen değiştiği Survivor 2023 yarışmasına bomba bir ismin katıldığı gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın o ismi Survivor 2023 gibi oldukça iddialı bir projede görmek için defalarca kez teklif götürdüğü gündeme bomba gibi düştü. Peki, Survivor 2023 yarışmasına kim gelecek?

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27 Ara 2022 - 16:05 Ankara- Yaşam

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