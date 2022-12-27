Survivor 2023 Yarışmasına Kan Çıkaracak İsim! Acun Medya En Az 7 Kere Davet Gönderdi! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının final olmasıyla ekranlara gelmeye başlayacak olan Survivor 2023 yarışması, iddialı bir biçimde ekranlara dönecekti. Kadronun ve formatın tamamen değiştiği Survivor 2023 yarışmasına bomba bir ismin katıldığı gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın o ismi Survivor 2023 gibi oldukça iddialı bir projede görmek için defalarca kez teklif götürdüğü gündeme bomba gibi düştü. Peki, Survivor 2023 yarışmasına kim gelecek?

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