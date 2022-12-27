Fahriye Evcen Kimdir? Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Tanışma Hikayesini Duyan Şok Oluyor! Fahriye Evcen’in Yaşını Duyan Şok Oluyor!
Magazin dünyasının yakından takip edilen çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin evlilikleri gündeme gelmeye devam ediyor. Uzun süredir Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik yürüten Fahriye Evcen’in ikinci çocuklarına da hamile olduğu haberinin ortaya çıkmasının ardından son hali ise görenleri şaşırttı. İşte Fahriye Evcen ile ilgili son detaylar...
Magazin dünyasının yakından takip edilen çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin evlilikleri gündeme gelmeye devam ediyor. Uzun süredir Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik yürüten Fahriye Evcen’in ikinci çocuklarına da hamile olduğu haberinin ortaya çıkmasının ardından son hali ise görenleri şaşırttı. 7 aylık hamile olan Fahriye Evcen’in sosyal medya paylaşımı ise gündem oldu. Peki, Fahriye Evcen kaç yaşında? Burak Özçivit kimdir? Nasıl tanıştılar? İşte ünlü çiftin bilinmeyen yönleri…
2019 yılında Karan adını verdikleri oğullarının dünyaya gelmesinin ardından yeniden hamilelik haberleri ile gündeme gelen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin evlilikleri yakından takip edilmeye devam ediyor.
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27 Ara 2022 - 16:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.