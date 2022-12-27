- 27 Ara 2022 - 16:05 G: 27 Ara 2022 - 16:06

Esra Erol’da Canlı Yayını 10 Saniyede Karıştı! Ayağa Kalktığı Gibi Öyle Bir Saldırdı Ki… “Anasına Bak Kızını Al!”

ATV Ekranlarının incisi olan Esra Erol’da dün akşam ekranlara gelen bölümüyle ağızları açık bıraktı. Sadece 10 saniyede ortalık bir anda karıştı! Ayağa kalktığında ok gibi fırlayan kişinin aynı annesi gibi hallerinin bulunması Esra Erol’un bile dikkatinden kaçmadı! Peki, Esra Erol’da programında neler yaşandı?

Geçtiğimiz aylarda canlı yayına katılan Nergis Hanım, kızının Esra Erol’da evlenen Erdi’nin yanına kaçtığını ifade ederek; Esra Erol’dan ve ekipten yardım istedi. Erdi ise birkaç yıl önce Yeşim’le evliyken; Yeşim’in kuzeni olan Ayfer’e aşık olmuştu. Ayfer’le Esra Erol’da programında evlenen Erdi, Nergis Hanım’ın kızı Gamze’yle anılınca ağızlar açık kalmıştı. Canlı yayına gelen Gamze, Erdi’yi çok sevdiğini ve asla ayrılmayacağını ifade etmişti. Bu sözlerin ardından dün yayınlanan bölümde kıyamet koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Ara 2022 - 16:05 Ankara- Yaşam

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