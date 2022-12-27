Esra Erol’da Canlı Yayını 10 Saniyede Karıştı! Ayağa Kalktığı Gibi Öyle Bir Saldırdı Ki… “Anasına Bak Kızını Al!”
ATV Ekranlarının incisi olan Esra Erol’da dün akşam ekranlara gelen bölümüyle ağızları açık bıraktı. Sadece 10 saniyede ortalık bir anda karıştı! Ayağa kalktığında ok gibi fırlayan kişinin aynı annesi gibi hallerinin bulunması Esra Erol’un bile dikkatinden kaçmadı! Peki, Esra Erol’da programında neler yaşandı?
Geçtiğimiz aylarda canlı yayına katılan Nergis Hanım, kızının Esra Erol’da evlenen Erdi’nin yanına kaçtığını ifade ederek; Esra Erol’dan ve ekipten yardım istedi. Erdi ise birkaç yıl önce Yeşim’le evliyken; Yeşim’in kuzeni olan Ayfer’e aşık olmuştu. Ayfer’le Esra Erol’da programında evlenen Erdi, Nergis Hanım’ın kızı Gamze’yle anılınca ağızlar açık kalmıştı. Canlı yayına gelen Gamze, Erdi’yi çok sevdiğini ve asla ayrılmayacağını ifade etmişti. Bu sözlerin ardından dün yayınlanan bölümde kıyamet koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.