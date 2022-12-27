Esra Erol’da Canlı Yayını 10 Saniyede Karıştı! Ayağa Kalktığı Gibi Öyle Bir Saldırdı Ki… “Anasına Bak Kızını Al!”

Geçtiğimiz aylarda canlı yayına katılan Nergis Hanım, kızının Esra Erol’da evlenen Erdi’nin yanına kaçtığını ifade ederek; Esra Erol’dan ve ekipten yardım istedi. Erdi ise birkaç yıl önce Yeşim’le evliyken; Yeşim’in kuzeni olan Ayfer’e aşık olmuştu. Ayfer’le Esra Erol’da programında evlenen Erdi, Nergis Hanım’ın kızı Gamze’yle anılınca ağızlar açık kalmıştı. Canlı yayına gelen Gamze, Erdi’yi çok sevdiğini ve asla ayrılmayacağını ifade etmişti. Bu sözlerin ardından dün yayınlanan bölümde kıyamet koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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