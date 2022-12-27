Emekli Maaş Zammı Ne Zaman Belli Olacak? Hangi Emekli Ne Kadar Maaş Alacak? Emekli Maaşları Ne Zaman Açıklanacak?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2023 yılı için yapılacak maaş zamlarına çevrilmiş durumda. Asgari ücretin belli olmasının ardından merakla beklenen emekli ve memur maaş zamlarına ilişkin enflasyon verileri de dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında da emekli maaş zamlarının ne kadar olacağı merak edilmeye başladı. Peki, 2023 emekli maaş zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli maaş zammında detaylar…

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