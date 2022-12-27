- 27 Ara 2022 - 16:06

Survivor Murat Ceylan Kimdir? Survivor Murat Ceylan’ın Yaşını Duyan Şok Oluyor! Murat Ceylan Nasıl Ünlü Oldu?

Ekranların reyting rekortmeni yarışma programlarından olan Survivor yeni sezon heyecanı ile gündemde tekrardan yerini almaya başladı. TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programlarından Survivor 2023 için büyük bir değişime de gidiliyor. Format ve yarışmacı alımlarında değişikliğe giden Acun Ilıcalı, parkur sisteminde de değişikliğe gidileceğini duyurdu. İşte detaylar...

Survivor’ın 3. sezon Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında 2013 yılında Gönüllüler takımında yer alan ve kıs sürede şöhret basamaklarını tırmanan Murat Ceylan ise Survivor yarışmacıları arasında en çok takip edilen isimler arasında yerini almaya devam ediyor.

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27 Ara 2022 - 16:06 - Magazin

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