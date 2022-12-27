Survivor Murat Ceylan Kimdir? Survivor Murat Ceylan’ın Yaşını Duyan Şok Oluyor! Murat Ceylan Nasıl Ünlü Oldu?
Ekranların reyting rekortmeni yarışma programlarından olan Survivor yeni sezon heyecanı ile gündemde tekrardan yerini almaya başladı. TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programlarından Survivor 2023 için büyük bir değişime de gidiliyor. Format ve yarışmacı alımlarında değişikliğe giden Acun Ilıcalı, parkur sisteminde de değişikliğe gidileceğini duyurdu. İşte detaylar...
Survivor’ın 3. sezon Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında 2013 yılında Gönüllüler takımında yer alan ve kıs sürede şöhret basamaklarını tırmanan Murat Ceylan ise Survivor yarışmacıları arasında en çok takip edilen isimler arasında yerini almaya devam ediyor.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
27 Ara 2022 - 16:06 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.