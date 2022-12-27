Evdeki Saat Grubunda Kimler Var? Evdeki Saat Kim Tarafından Kuruldu? Evdeki Saat Şarkıları Nelerdir?

Kendilerine has tarzıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan müzik grubu Evdeki Saat, yaratıcı şarkı sözleri ve müziği ile herkesin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Kurulduğu ilk günden itibaren kendine has bir kitle yaratan Evdeki Saat, ‘’Uzunlar’’ şarkısını yayınlamasının adından milyonlarca kişi tarafından dinlenmiştir. Peki, Evdeki Saat grubunun kurucu kimdir? Evdeki Saat üyeleri kimler? Evdeki Saat solisti kim? İşte merak edilen detaylar…

Şarkılarını yayınlamaya başlamasının ardından kısa sürede sevilen ve kendine has tarzıyla dikkat çeken Evdeki Saat grubunun üyeleri de popülerliği arttıkça merak edilmeye başladı. Erken dönemde sosyal medya platformları üzerinde de aktif olarak faaliyet gösteren grup üyelerinin şimdilerde müzik kariyerlerine devam ettikleri görülüyor.

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