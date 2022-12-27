İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? İşsizlik Maaşı İçin Nereye Başvurmalı? İşsizlik Maaşı Kimlere Verilir?

Belirli sürelerde çalışan ve farklı nedenlere bağlı olarak işten çıkarılan kişilerin işsizlik maaşı ile hayatlarını sürdürmeleri sağlanıyor. İŞKUR tarafından verile işsizlik maaşının 2022 yılı sonrasında yeni zamlarla ne kadar olacağı ise merak ediliyor. İşten ayrılan ya da çıkarılan vatandaşların işsizlik maaşından yararlanmaları için bazı şartları taşımaları gerekiyor. Peki, işsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Kimler işsizlik maaşı alabilir? İşte merak edilen o detaylar…

Sigortalı olarak çalışan ve sonrasında işsiz kalan kişiler ilgili kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde işsizlik maaşı ödeniyor. Vatandaşların işsiz kaldıkları dönem için belirlenen süreler ve ödeme miktarları ise değişkenlik göstermektedir.

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