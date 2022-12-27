İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? İşsizlik Maaşı İçin Nereye Başvurmalı? İşsizlik Maaşı Kimlere Verilir?
Belirli sürelerde çalışan ve farklı nedenlere bağlı olarak işten çıkarılan kişilerin işsizlik maaşı ile hayatlarını sürdürmeleri sağlanıyor. İŞKUR tarafından verile işsizlik maaşının 2022 yılı sonrasında yeni zamlarla ne kadar olacağı ise merak ediliyor. İşten ayrılan ya da çıkarılan vatandaşların işsizlik maaşından yararlanmaları için bazı şartları taşımaları gerekiyor. İşte İşsizlik maaşı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Belirli sürelerde çalışan ve farklı nedenlere bağlı olarak işten çıkarılan kişilerin işsizlik maaşı ile hayatlarını sürdürmeleri sağlanıyor. İŞKUR tarafından verile işsizlik maaşının 2022 yılı sonrasında yeni zamlarla ne kadar olacağı ise merak ediliyor. İşten ayrılan ya da çıkarılan vatandaşların işsizlik maaşından yararlanmaları için bazı şartları taşımaları gerekiyor. Peki, işsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Kimler işsizlik maaşı alabilir? İşte merak edilen o detaylar…
Sigortalı olarak çalışan ve sonrasında işsiz kalan kişiler ilgili kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde işsizlik maaşı ödeniyor. Vatandaşların işsiz kaldıkları dönem için belirlenen süreler ve ödeme miktarları ise değişkenlik göstermektedir.
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27 Ara 2022 - 16:07 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.