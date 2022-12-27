Akaryakıt Fiyatları Oynadıkça Oynuyor! 27 Aralık LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Dudakları Uçuklattı! Araç Sahipleri…
Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına üst üste gelen zamlar sonrasında yeni fiyatlar vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Son dönemde döviz kurunda yaşanan hareketlilik, küresel ekonomik etkenler, enflasyon ve birçok unsur fiyatların ciddi şekilde artmasına neden oldu. İşte Akaryakıt fiyatlarında ki son durum...
Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına üst üste gelen zamlar sonrasında yeni fiyatlar vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Son dönemde döviz kurunda yaşanan hareketlilik, küresel ekonomik etkenler, enflasyon ve birçok unsur fiyatların ciddi şekilde artmasına neden oldu. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarına ilişkin güncel fiyatlar ise dudak uçuklattı. Peki, 27 Aralık Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları…
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27 Ara 2022 - 16:07 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.