Benzine Bugün 84 Kuruş Zam Geliyor! 31 Aralık Aralık 2022 LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Dudakları Uçuklattı! Araç Sahipleri…

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına üst üste gelen zamlar sonrasında yeni fiyatlar vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Son dönemde döviz kurunda yaşanan hareketlilik, küresel ekonomik etkenler, enflasyon ve birçok unsur fiyatların ciddi şekilde artmasına neden oldu. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarına ilişkin güncel fiyatlar ise dudak uçuklattı. Peki, 31 Aralık Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

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