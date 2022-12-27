Ayaş İlçesinde Gezilecek Yerler! Ankara Ayaş'ta Neler Var? İşte Tarihi Konakları, Hamamları, Açık Termal Yüzme Havuzu, Ayaş Pazarı...
Ayaş, Ankara'nın kuzeybatısında yer alan şirin ve tarihi bir İlçesidir. Tarih öncesi çağlardan beri yerleşim yeri olan Ayaş bölgesine Hititler, Frigler, Galatlar ve Romalılar hakim olmuştur. Ayaş adı Türk kökenlidir ve "parlak, hafif gece" anlamına gelir. Peki Ayaş İlçesi Gezilecek Yerleri Nelerdir? İşte Detaylar...
Ayaş, bir Türkmen boyu olup, Oğuz Türklerinin Bozok koluna, Günhan oğullarına, Bayat boyuna ve Barak obasına bağlıydı. Ayaş yöresinde Bayat, Avşar, Peçenek, İlhan, Kayı, Kargı gibi Oğuz boylarına ait isimlerle yerleşim yerleri bulunmaktadır. 1073 yılında Selçuklu ordusu, doğu ve batı ülkelerindeki çeşitli merkezleri birbirine bağlayan yol üzerindeki beş büyük piskoposluk merkezinden biri olan Minozos'u fethetti ve Ayas aşiretini buraya yerleştirdi.
Evliya Çelebi'nin "seyahatname"sine göre 1'den fazla vardı, Ayaş'ta o zamanlar 000 çadır ve yoğun bir nüfus vardı. Türklerin gelmesinden sonra Ankara ve çevresi 13. yüzyılın ikinci yarısında Moğolların, ardından İlhanlıların egemenliğine girmiştir. 1354 yılında Orhan Gazi döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştur. Ayaş, tarihi boyunca işgal edilmemiş, 1071'den beri Türkler dışında başka bir topluluğun yaşamadığı 940 yıllık bir Türk yurdudur.
"Ayaş Belediyesi" 1800'lü yıllara dayanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Ayaş, tarihi boyunca işgal edilmemiş, 1071'den beri Türkler dışında başka bir topluluğun yaşamadığı 940 yıllık bir Türk yurdudur. "Ayaş Belediyesi" 1800'lü yıllara dayanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Ayaş, tarihi boyunca işgal edilmemiş, 1071'den beri Türkler dışında başka bir topluluğun yaşamadığı 940 yıllık bir Türk yurdudur. "Ayaş Belediyesi" 1800'lü yıllara dayanmaktadır.
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27 Ara 2022 - 16:07 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.