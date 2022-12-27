Ayaş İlçesinde Gezilecek Yerler! Ankara Ayaş'ta Neler Var? İşte Tarihi Konakları, Hamamları, Açık Termal Yüzme Havuzu, Ayaş Pazarı...

Ayaş, bir Türkmen boyu olup, Oğuz Türklerinin Bozok koluna, Günhan oğullarına, Bayat boyuna ve Barak obasına bağlıydı. Ayaş yöresinde Bayat, Avşar, Peçenek, İlhan, Kayı, Kargı gibi Oğuz boylarına ait isimlerle yerleşim yerleri bulunmaktadır. 1073 yılında Selçuklu ordusu, doğu ve batı ülkelerindeki çeşitli merkezleri birbirine bağlayan yol üzerindeki beş büyük piskoposluk merkezinden biri olan Minozos'u fethetti ve Ayas aşiretini buraya yerleştirdi.

Evliya Çelebi'nin "seyahatname"sine göre 1'den fazla vardı, Ayaş'ta o zamanlar 000 çadır ve yoğun bir nüfus vardı. Türklerin gelmesinden sonra Ankara ve çevresi 13. yüzyılın ikinci yarısında Moğolların, ardından İlhanlıların egemenliğine girmiştir. 1354 yılında Orhan Gazi döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştur. Ayaş, tarihi boyunca işgal edilmemiş, 1071'den beri Türkler dışında başka bir topluluğun yaşamadığı 940 yıllık bir Türk yurdudur.

"Ayaş Belediyesi" 1800'lü yıllara dayanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Ayaş, tarihi boyunca işgal edilmemiş, 1071'den beri Türkler dışında başka bir topluluğun yaşamadığı 940 yıllık bir Türk yurdudur. "Ayaş Belediyesi" 1800'lü yıllara dayanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. Ayaş, tarihi boyunca işgal edilmemiş, 1071'den beri Türkler dışında başka bir topluluğun yaşamadığı 940 yıllık bir Türk yurdudur. "Ayaş Belediyesi" 1800'lü yıllara dayanmaktadır.

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