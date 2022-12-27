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27 Ara 2022 - 16:08

Kısmetse Olur Cansel’in Yazışmaları Bir Bir Ortaya Çıktı! “Oğulcan Görmesin!” İfşa Videosundan Sonra Bu Sınırları Aştı! Neler Oluyor?

Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da ön plana çıkan gelin adaylarından biri olan Cansel’in yazışmaları tek tek ortaya çıktı! Birçok kişi bunun üzerine “Oğulcan görmesin” yorumlarında bulundular! İfşa videosunun yayılmasından sonra böyle bir şeyle anılan Kısmetse Olur yarışmacısı, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…