Kısmetse Olur Cansel’in Yazışmaları Bir Bir Ortaya Çıktı! “Oğulcan Görmesin!” İfşa Videosundan Sonra Bu Sınırları Aştı! Neler Oluyor?
Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da ön plana çıkan gelin adaylarından biri olan Cansel’in yazışmaları tek tek ortaya çıktı! Birçok kişi bunun üzerine “Oğulcan görmesin” yorumlarında bulundular! İfşa videosunun yayılmasından sonra böyle bir şeyle anılan Kısmetse Olur yarışmacısı, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
9 kadın 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Tam 5 yıl aradan sonra ekranlara yeniden dönen Kısmetse Olur yarışmasında yaşananlar seyircilerin gözünden kaçmıyor; gündemi oluyordu. Yarışmada sık sık maddiyata önem verdiğini vurgulayan Cansel Ayanoğlu’nun sosyal medyada yer alan yazışmaları herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.