Doğalgaz Desteğinde Son Dakika! 2.500 TL Yardım Kartlara Yatırılacak! Başvurularda Son Dakika Gelişmesi Patladı; Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor!
Türkiye’de ve dünyada son dönemde artan enerji fiyatları sonrasında sosyal devlet ilkesi gereği devlet tarafından vatandaşlara doğalgaz desteği verilmeye başladı. Konuyla ilgili gelen resmi açıklamalar sonrasında birçok vatandaş başvuruda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi! İşte detaylar...
Türkiye’de ve dünyada son dönemde artan enerji fiyatları sonrasında sosyal devlet ilkesi gereği devlet tarafından vatandaşlara doğalgaz desteği verilmeye başladı. Konuyla ilgili gelen resmi açıklamalar sonrasında birçok vatandaş başvuruda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi! Peki, doğalgaz desteği ne kadar? Doğalgaz desteği başvuru nasıl yapılır? Kimler doğalgaz desteği alabilir? İşte doğalgaz yardımı başvuru şartları…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik doğalgaz tüketim desteklerinin ödenmeye başladığını duyurmasının ardından detaylar araştırılmaya başladı. Kış dönemi ödemleri Kasım ayında başlamıştı.
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28 Ara 2022 - 00:43 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.