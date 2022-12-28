- 28 Ara 2022 - 00:43

Doğalgaz Desteğinde Son Dakika! 2.500 TL Yardım Kartlara Yatırılacak! Başvurularda Son Dakika Gelişmesi Patladı; Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor!

Türkiye’de ve dünyada son dönemde artan enerji fiyatları sonrasında sosyal devlet ilkesi gereği devlet tarafından vatandaşlara doğalgaz desteği verilmeye başladı. Konuyla ilgili gelen resmi açıklamalar sonrasında birçok vatandaş başvuruda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi! İşte detaylar...

Türkiye’de ve dünyada son dönemde artan enerji fiyatları sonrasında sosyal devlet ilkesi gereği devlet tarafından vatandaşlara doğalgaz desteği verilmeye başladı. Konuyla ilgili gelen resmi açıklamalar sonrasında birçok vatandaş başvuruda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi! Peki, doğalgaz desteği ne kadar? Doğalgaz desteği başvuru nasıl yapılır? Kimler doğalgaz desteği alabilir? İşte doğalgaz yardımı başvuru şartları…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik doğalgaz tüketim desteklerinin ödenmeye başladığını duyurmasının ardından detaylar araştırılmaya başladı. Kış dönemi ödemleri Kasım ayında başlamıştı.

 

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28 Ara 2022 - 00:43 - Gündem

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