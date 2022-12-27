Burcu Biricik’i Muhteşem Yüzyıl Dizisinde Görenin Nevri Dönüyor! Öyle Bir Hale Gelmiş Ki… “Abla Yat Kalk Doktoruna Dua Et!
Ekranların sevilen isimlerinden Burcu Biricik, rol aldığı tüm yapımlarda öne çıkmayı başarıyor. Şimdilerde Kanal D ekranlarının dikkat çeken yapımlarından Camdaki Kız adlı dizide rol alan Burcu Biricik’in 10 yıl önceki hali ise görenlerin adeta dudaklarını uçuklattı. İşte detaylar...
Ekranların sevilen isimlerinden Burcu Biricik, rol aldığı tüm yapımlarda öne çıkmayı başarıyor. Şimdilerde Kanal D ekranlarının dikkat çeken yapımlarından Camdaki Kız adlı dizide rol alan Burcu Biricik’in 10 yıl önceki hali ise görenlerin adeta dudaklarını uçuklattı. Muhteşem Yüzyıl adlı yapımda oynadığı dönemdeki hali hayranlarını şaşkına çevirdi. İşe Burcu Biricik’in estetiksiz hali…
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27 Ara 2022 - 16:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.