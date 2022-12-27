Migros Market İndirimin En Büyüğünü Yaptı! Çay, Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Patates, Un… Reyonların Bomboş Kalmasına Az Kaldı!

Dönem dönem yaptığı indirimlerle dikkatleri üzerine çeken Migros Market, 23 Aralık ile 29 Aralık arasında geçerli olacak muhteşem bir indirimi duyurdu. Sadece 2 gün sonra bitecek bu indirimde yok yok! Temel ihtiyaç ürünlerine ön plana çıkaran Migros Market’in bu indirimini duyanlar ise koşup faydalanmak istedi. İşte Migros Market’in çok konuşulan o indirimi…

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