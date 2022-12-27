Migros Market İndirimin En Büyüğünü Yaptı! Çay, Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Patates, Un… Reyonların Bomboş Kalmasına Az Kaldı!
Migros, yine muhteşem bir indirimin altına imzasını attı! Yeni yıl yaklaşırken gelen bu indirimse; yüzleri güldürdü. Çay, Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, patates, un ve birçok üründe muhteşem bir kampanya başlatan Migros Market’in rafların bomboş kalmasına ramak kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Dönem dönem yaptığı indirimlerle dikkatleri üzerine çeken Migros Market, 23 Aralık ile 29 Aralık arasında geçerli olacak muhteşem bir indirimi duyurdu. Sadece 2 gün sonra bitecek bu indirimde yok yok! Temel ihtiyaç ürünlerine ön plana çıkaran Migros Market’in bu indirimini duyanlar ise koşup faydalanmak istedi. İşte Migros Market’in çok konuşulan o indirimi…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.