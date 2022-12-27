- 27 Ara 2022 - 16:11 G: 27 Ara 2022 - 16:20

Migros Market İndirimin En Büyüğünü Yaptı! Çay, Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Patates, Un… Reyonların Bomboş Kalmasına Az Kaldı!

Migros, yine muhteşem bir indirimin altına imzasını attı! Yeni yıl yaklaşırken gelen bu indirimse; yüzleri güldürdü. Çay, Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı, patates, un ve birçok üründe muhteşem bir kampanya başlatan Migros Market’in rafların bomboş kalmasına ramak kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Dönem dönem yaptığı indirimlerle dikkatleri üzerine çeken Migros Market, 23 Aralık ile 29 Aralık arasında geçerli olacak muhteşem bir indirimi duyurdu. Sadece 2 gün sonra bitecek bu indirimde yok yok! Temel ihtiyaç ürünlerine ön plana çıkaran Migros Market’in bu indirimini duyanlar ise koşup faydalanmak istedi. İşte Migros Market’in çok konuşulan o indirimi…

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27 Ara 2022 - 16:11 Ankara- Yaşam

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Migros Market İndirimin En Büyüğünü Yaptı! Çay, Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Patates, Un… Reyonların Bomboş Kalmasına Az Kaldı! mask
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