İşte Benim Stilim Sima Artık Tanıdığınız Gibi Değil! Görenler İsyan Etti; Yalvar Yakar Oldu… “Ne Olur Estetik Yaptırma!’’
Televizyonların en çok seyredilen moda yarışma programlarından biri olan İşte Benim Stilim, her dönem yeni yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde gergin tavırları ile dikkat çeken Azeri Kökenli Sima Şerafettinova’nın estetikli hali ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
Televizyonların en çok seyredilen moda yarışma programlarından biri olan İşte Benim Stilim, her dönem yeni yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde gergin tavırları ile dikkat çeken Azeri Kökenli Sima Şerafettinova’nın estetikli hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Barbie bebeğe benzemeye çalışırken şimdiki hali ise görenlere pes dedirtti. İşte Benim Stilim Sima Şerafettinova’nın yeni hali dikkat çekiyor! İşte Benim Stilim Sima kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Sima Şerafettinova’nın herkesi şaşırtan yeni hali…
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27 Ara 2022 - 16:19 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.