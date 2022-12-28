İşte Benim Stilim Sima Şerafettinova Artık Tanıdığınız Gibi Değil! Görenler İsyan Etti; Yalvar Yakar Oldu… “Ne Olur Estetik Yaptırma!’’

Televizyonların en çok seyredilen moda yarışma programlarından biri olan İşte Benim Stilim, her dönem yeni yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde gergin tavırları ile dikkat çeken Azeri Kökenli Sima Şerafettinova’nın estetikli hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Barbie bebeğe benzemeye çalışırken şimdiki hali ise görenlere pes dedirtti. İşte Benim Stilim Sima Şerafettinova’nın yeni hali dikkat çekiyor! İşte Benim Stilim Sima kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Sima Şerafettinova’nın herkesi şaşırtan yeni hali…

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