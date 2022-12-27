Defne Samyeli’nin Kızı Tepeden Tırnağa Dekolte! Bol Gelince Her Şeyi Belli Oldu; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı!
Ünlü oyuncu, şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu magazin gündeminde ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. Başarılı projelerde yer almasının ardından kısa sürede ün kazanan Deren Talu’nun güzelliği ise görenleri büyülüyor. Transparan büstiyeri ile boy gösteren Deren Talu’nun bu kıyafeti ise olay oldu. İşte Deren Talu ve transparan kıyafeti...
Ünlü oyuncu, şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu magazin gündeminde ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. Başarılı projelerde yer almasının ardından kısa sürede ün kazanan Deren Talu’nun güzelliği ise görenleri büyülüyor. Transparan büstiyeri ile boy gösteren Deren Talu’nun bu kıyafeti ise olay oldu. Görenlerin kalbini yerinden oynatan Deren Talu’nun bu kıyafetine sosyal medyadan birçok yorum geldi. Sosyal medyada gündem olmasının ardından birçok kişi Deren Talu kimdir, Deren Talu kaç yaşında, Deren Talu’nun sevgilisi kim? gibi soruları merak etmeye başladı. İşte Deren Talu’nun gündem olan o kıyafeti…
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27 Ara 2022 - 16:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.