Defne Samyeli’nin Kızı Tepeden Tırnağa Transparan! Bol Gelince Her Şeyi Belli Oldu; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! Sinan Akçıl ile anılıyordu...

Ünlü oyuncu, şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu magazin gündeminde ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. Başarılı projelerde yer almasının ardından kısa sürede ün kazanan Deren Talu’nun güzelliği ise görenleri büyülüyor. Transparan büstiyeri ile boy gösteren Deren Talu’nun bu kıyafeti ise olay oldu. Görenlerin kalbini yerinden oynatan Deren Talu’nun bu kıyafetine sosyal medyadan birçok yorum geldi. Sosyal medyada gündem olmasının ardından birçok kişi Deren Talu kimdir, Deren Talu kaç yaşında, Deren Talu’nun sevgilisi kim? gibi soruları merak etmeye başladı. İşte Deren Talu’nun gündem olan o kıyafeti…

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