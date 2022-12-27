Zeynep Bastık’ın Yatakta Döne Döne Paylaştı! “Abla Şu Şortu Yıka! Valla Koktu!” Açıldı Saçıldı; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı…
Pop dünyasının bilindik isimlerinden biri olmayı çıkarmış olduğu şarkılarla başaran Zeynep Bastık, yatakta döne döne pozlarını paylaştı! “Abla şu şortu ne olur bir yıka! Valla koktu, sürekli giyiyorsun” yorumlarını alan Zeynep Bastık, açıldı saçıldı! Görenlerin kalbinin yerinden fırlamasına neden olan Zeynep Bastık, hayranlarını mest etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye damgasını vuran bir düğün yaparak; Tolga Akış’la evlenen Zeynep Bastık, 11 ay kadar evli kaldıktan sonra boşanma kararı almıştı. Zeynep Bastık’ın böyle bir karar aldığını; “Çok seviyoruz birbirimizi” notuyla paylaşması herkesi şok etmişti. Kısa bir süre önce Uraz Kaygırlaroğlu’yla aşk yaşadığı iddia edilen Zeynep Bastık, böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etmişti. Peki, güzel şarkıcı nasıl kareler paylaştı?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.