- 27 Ara 2022 - 16:36 G: 27 Ara 2022 - 16:44

Zeynep Bastık’ın Yatakta Döne Döne Paylaştı! “Abla Şu Şortu Yıka! Valla Koktu!” Açıldı Saçıldı; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı…

Pop dünyasının bilindik isimlerinden biri olmayı çıkarmış olduğu şarkılarla başaran Zeynep Bastık, yatakta döne döne pozlarını paylaştı! “Abla şu şortu ne olur bir yıka! Valla koktu, sürekli giyiyorsun” yorumlarını alan Zeynep Bastık, açıldı saçıldı! Görenlerin kalbinin yerinden fırlamasına neden olan Zeynep Bastık, hayranlarını mest etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye damgasını vuran bir düğün yaparak; Tolga Akış’la evlenen Zeynep Bastık, 11 ay kadar evli kaldıktan sonra boşanma kararı almıştı. Zeynep Bastık’ın böyle bir karar aldığını; “Çok seviyoruz birbirimizi” notuyla paylaşması herkesi şok etmişti. Kısa bir süre önce Uraz Kaygırlaroğlu’yla aşk yaşadığı iddia edilen Zeynep Bastık, böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etmişti. Peki, güzel şarkıcı nasıl kareler paylaştı?

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27 Ara 2022 - 16:36 Ankara- Yaşam

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