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27 Ara 2022 - 16:36

Zeynep Bastık’ın Yatakta Döne Döne Paylaştı! “Abla Şu Şortu Yıka! Valla Koktu!” Açıldı Saçıldı; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı…

Pop dünyasının bilindik isimlerinden biri olmayı çıkarmış olduğu şarkılarla başaran Zeynep Bastık, yatakta döne döne pozlarını paylaştı! “Abla şu şortu ne olur bir yıka! Valla koktu, sürekli giyiyorsun” yorumlarını alan Zeynep Bastık, açıldı saçıldı! Görenlerin kalbinin yerinden fırlamasına neden olan Zeynep Bastık, hayranlarını mest etti. İşte merak edilen tüm detaylar…