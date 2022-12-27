Demet Akalın En Sonunda Çıldırdı! 2 Salata ve 2 İçecek İçin Öyle Bir Para Verdi Ki… “Siz Cidden Çıldırmışınız”

Üst üste gelen zamlar sonrasında ünlü isimlerden de zaman zaman sosyal medya üzerinden fiyatlara tepki gelmeye devam ediyor. Ece Erken’in doğalgaz faturasına isyanının ardından şimdide Demet Akalın’ın fiyatlara restoranlardaki fiyatlara isyanı gündem oldu. Yediği salata ve içeceğin fiyatına isyan eden ünlü şarkıcının sosyal medya paylaşımları ise her zaman olay olmaya devam ediyor. Artan fiyatlara isyan eden Demet Akalın’ın paylaşımı gündem oldu! İşte Demet Akalın’dan olay yaratan paylaşım…

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