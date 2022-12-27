Demet Akalın En Sonunda Çıldırdı! 2 Salata ve 2 İçecek İçin Öyle Bir Para Verdi Ki… “Siz Cidden Çıldırmışınız”
Üst üste gelen zamlar sonrasında ünlü isimlerden de zaman zaman sosyal medya üzerinden fiyatlara tepki gelmeye devam ediyor. Ece Erken’in doğalgaz faturasına isyanının ardından şimdide Demet Akalın’ın fiyatlara restoranlardaki fiyatlara isyanı gündem oldu. İşte Demet Akalın'ı isyan ettiren o olayın detayları...
Üst üste gelen zamlar sonrasında ünlü isimlerden de zaman zaman sosyal medya üzerinden fiyatlara tepki gelmeye devam ediyor. Ece Erken’in doğalgaz faturasına isyanının ardından şimdide Demet Akalın’ın fiyatlara restoranlardaki fiyatlara isyanı gündem oldu. Yediği salata ve içeceğin fiyatına isyan eden ünlü şarkıcının sosyal medya paylaşımları ise her zaman olay olmaya devam ediyor. Artan fiyatlara isyan eden Demet Akalın’ın paylaşımı gündem oldu! İşte Demet Akalın’dan olay yaratan paylaşım…
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27 Ara 2022 - 16:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.