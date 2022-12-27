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27 Ara 2022 - 16:55

Müge Anlı Başını Duvarlara Vuracak! Parayı Saunalarda, Otellerde Yemişti; Kısmetse Olur’a Katılacağı Ortaya Çıktı! Twitter Yıkılıyor…

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı’da ünlü olan Ezel Bayraktar cephesinde yaşananlar seyircilerin saçını başını yoldu! Öyle ki, Ezel Bayraktar’ın yaptıklarından sonra birde Kısmetse Olur yarışmasına katılacağını açıklaması; “Müge Anlı başını duvarlara vuracak” yorumlarına neden oldu! Parayı saunalarda otellerde yiyen isim; ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…