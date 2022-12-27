- 27 Ara 2022 - 16:55 G: 27 Ara 2022 - 17:25

Müge Anlı Başını Duvarlara Vuracak! Parayı Saunalarda, Otellerde Yemişti; Kısmetse Olur’a Katılacağı Ortaya Çıktı! Twitter Yıkılıyor…

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı’da ünlü olan Ezel Bayraktar cephesinde yaşananlar seyircilerin saçını başını yoldu! Öyle ki, Ezel Bayraktar’ın yaptıklarından sonra birde Kısmetse Olur yarışmasına katılacağını açıklaması; “Müge Anlı başını duvarlara vuracak” yorumlarına neden oldu! Parayı saunalarda otellerde yiyen isim; ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Programa katılan Mehmet ve Tuğba çifti, kardeşleri tarafından dolandırıldığını ifade etmişti. Mehmet’in kardeşi Ömer’in 300 bin lira olan tedavi parasını alıp ortadan kaybolduğunu ifade etmişti. Çok geçmeden Ömer’in Ezel dizisindeki baş karakter olan “Ezel Bayraktar” karakterinin ismini almıştı. Peki, Müge Anlı’da ünlenen Ezel Bayraktar’ın Kısmetse Olur bombası ortalığı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Ara 2022 - 16:55 Ankara- Yaşam

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