Hande Erçel’den Demet Özdemir’e Yüzyılın Resti! Görmezden Geldi; Adını Bile Anmadı! Soğuk Savaş Büyüdükçe Büyüyor! Neler Oluyor?
Sen Çal Kapımı dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Hande Erçel, ezeli rakibi Demet Özdemir’e yüzyılın restini çekti! Görmezden gelen isim; adını bile anmayarak herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Soğuk savaşın başladığını bir kez daha gösteren Hande Erçel, Demet Özdemir hayranlarını çılgına çevirdi. İşte merak edilenler…
Uzun bir süredir ekranlara dönmeyen Hande Erçel’in Disney Plus’la anlaştığı biliniyordu. Sevenlerinin karşısına deniz kızı olarak çıkacak olan Hande Erçel, heyecan verici bir proje için çalıştığını göstermişti. Milyonların dikkatini üzerine çeken Hande Erçel’in Demet Özdemir çıkışı ise herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.