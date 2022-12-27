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27 Ara 2022 - 17:24

Hande Erçel’den Demet Özdemir’e Yüzyılın Resti! Görmezden Geldi; Adını Bile Anmadı! Soğuk Savaş Büyüdükçe Büyüyor! Neler Oluyor?

Sen Çal Kapımı dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Hande Erçel, ezeli rakibi Demet Özdemir’e yüzyılın restini çekti! Görmezden gelen isim; adını bile anmayarak herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Soğuk savaşın başladığını bir kez daha gösteren Hande Erçel, Demet Özdemir hayranlarını çılgına çevirdi. İşte merak edilenler…