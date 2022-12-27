- 27 Ara 2022 - 18:05 G: 27 Ara 2022 - 18:11

Yalı Çapkını Dizisinden Ansız Veda! Son Karelerini Paylaştı; “Yolcudur Abbas, Bağlasan Durmaz” Dedi! O Detay Yüreklere Kor Düşürdü…

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde ifşalar birer birer ortaya çıkmaya devam ediyor. Son karelerini paylaşan oyuncular yüreklere kor düşürdü. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu paylaşımı ve dizi hakkında ortaya çıkan o ifşayı sizler için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!

Hem başarılı oyuncu kadrosu hem de güçlü senaryosuyla ortalığı yangın yerine çevirip reytinglerin altını üstüne getiren Yalı Çapkını dizisi her yeni bölümüyle ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Son zamanların en çok yankı uyandıran dizisi Yalı Çapkını’nda son bölümdeki yaşananlarsa izleyenlerin aklını yerinden oynattı. Peki, son bölümde yaşananlar nelerdi ve neden dizinin ifşası ortaya çıktı? Konuya dair merak edilen tüm ayrıntıları sizler için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar!

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27 Ara 2022 - 18:05 Ankara- Yaşam

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