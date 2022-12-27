- 27 Ara 2022 - 18:18 G: 27 Ara 2022 - 18:31

EYT’ye Canlı Yayında Nokta Konuldu! Bu İş Tamamen Kapandı; Milyonların Sırtından Öyle Bir Yük Kalktı Ki… “Yok Artık!”

EYT’ye canlı yayında nokta konuldu! Bu işin tamamen kapandığını gösteren yetkililer, emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşın sırtındaki yükü kaldırdılar. Doğrudan 2 milyon, dolaylı yoldan herkesi ilgilendiren EYT kararı, derin bir nefes aldırdı! Canlı yayında ifade edilen sözlerse yüreklerin rahatlamasına neden oldu. Peki, EYT hakkında yapılan son yorum ne?

Aralık ayında yapılması beklenen EYT yasası, Ocak ayına alınmıştı. Yeni yılda resmen açıklanacak olan EYT yasası hakkında AK Parti cephesinden ve Recep Tayyip Erdoğan’dan çok önemli açıklamalar geldi. Gelen bu açıklamalardan sonra milyonlarca kişinin omzundan büyük bir yük kalktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Ara 2022 - 18:18 Ankara- Yaşam

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