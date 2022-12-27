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27 Ara 2022 - 18:18

EYT’ye Canlı Yayında Nokta Konuldu! Bu İş Tamamen Kapandı; Milyonların Sırtından Öyle Bir Yük Kalktı Ki… “Yok Artık!”

EYT’ye canlı yayında nokta konuldu! Bu işin tamamen kapandığını gösteren yetkililer, emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşın sırtındaki yükü kaldırdılar. Doğrudan 2 milyon, dolaylı yoldan herkesi ilgilendiren EYT kararı, derin bir nefes aldırdı! Canlı yayında ifade edilen sözlerse yüreklerin rahatlamasına neden oldu. Peki, EYT hakkında yapılan son yorum ne?