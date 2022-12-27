- 27 Ara 2022 - 20:24 G: 27 Ara 2022 - 20:44

Kısmetse Olur’da Göbekler Atılmaya Başladı! Duyanlar “Ya Rabbi Şükür!” Diyor; Ardına Bile Bakmadan… Twitter Bu Olayla Yıkılıyor!

Tam tamına 5 yıl sonra ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur yarışmasında göbek attıracak bir olay yaşandı! Duyanların “Ya Rabbi şükür” dediği bu veda, Twitter’ın karışmasına neden oldu. Ardına bile bakmadan tasını tarağını toplamak zorunda kalan isim; gündeme yerleşti! Peki, neler oluyor?

9 erkek ve 9 kadının kıyasıya yarıştığı Kısmetse Olur yarışmasının yeni bölümleri heyecanla bekleniyordu. Her hafta Salı günü ekranlara ve Kısmetse Olur evine veda eden bir isim yarışmacılar arasından seçiliyordu. Heyecanı artıran elemelerin yanı sıra; aşklar, kavgalar ve entrikalar ise bitmek nedir bilmiyordu. Bir haftanın sonunda elenen isimse ortaya çıktı ve milyonlar göbek atmaya başladı. Peki, neler oluyor?

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27 Ara 2022 - 20:24 Ankara- Yaşam

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