Kısmetse Olur’da Göbekler Atılmaya Başladı! Duyanlar “Ya Rabbi Şükür!” Diyor; Ardına Bile Bakmadan… Twitter Bu Olayla Yıkılıyor!
Tam tamına 5 yıl sonra ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur yarışmasında göbek attıracak bir olay yaşandı! Duyanların “Ya Rabbi şükür” dediği bu veda, Twitter’ın karışmasına neden oldu. Ardına bile bakmadan tasını tarağını toplamak zorunda kalan isim; gündeme yerleşti! Peki, neler oluyor?
9 erkek ve 9 kadının kıyasıya yarıştığı Kısmetse Olur yarışmasının yeni bölümleri heyecanla bekleniyordu. Her hafta Salı günü ekranlara ve Kısmetse Olur evine veda eden bir isim yarışmacılar arasından seçiliyordu. Heyecanı artıran elemelerin yanı sıra; aşklar, kavgalar ve entrikalar ise bitmek nedir bilmiyordu. Bir haftanın sonunda elenen isimse ortaya çıktı ve milyonlar göbek atmaya başladı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.