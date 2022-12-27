Kısmetse Olur’da Göbekler Atılmaya Başladı! Duyanlar “Ya Rabbi Şükür!” Diyor; Ardına Bile Bakmadan… Twitter Bu Olayla Yıkılıyor!

9 erkek ve 9 kadının kıyasıya yarıştığı Kısmetse Olur yarışmasının yeni bölümleri heyecanla bekleniyordu. Her hafta Salı günü ekranlara ve Kısmetse Olur evine veda eden bir isim yarışmacılar arasından seçiliyordu. Heyecanı artıran elemelerin yanı sıra; aşklar, kavgalar ve entrikalar ise bitmek nedir bilmiyordu. Bir haftanın sonunda elenen isimse ortaya çıktı ve milyonlar göbek atmaya başladı. Peki, neler oluyor?

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