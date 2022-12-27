Çubuk İlçesinde Gezilecek Yerler! Ankara Çubuk'ta Neler Var? İşte Çubuk Barajı, Hacılar Köyü Şelalesi, Karagöl...

Çubuk, Ankara iline bağlı bir ilçedir. İlçenin tarihi kökleri, Osmanlı Devleti dönemine uzanmaktadır. Çubuk Ovası, Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip olan Ankara Savaşı'nın da gerçekleştiği mekan olmuştur. Çubuk, aynı zamanda Türkiye'nin ikinci en büyük uluslararası havaalanı olan Esenboğa Uluslararası Havalimanı'nın da yer aldığı bir bölgedir.

Çubuk ilçesi aynı zamanda Türkiye'nin önemli tarım alanlarından biridir. Buğday, arpa, mısır, patates, fasulye gibi tahıl ve sebze üretimi yapılmaktadır. Ayrıca ülke genelinde popüler olan Çubuk peyniri de ilçedeki süt üretiminden üretilmektedir.

Çubuk, Ankara il merkezine oldukça yakın bir konumda olması nedeniyle havaalanı ve otoyol güzergâhı üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle turizm ve turizm ile ilgili sektörler de Çubuk'ta gelişme göstermiştir. Özellikle havaalanına yakın bölgelerde otel, pansiyon ve konaklama tesisleri bulunmaktadır. Ayrıca Çubuk, doğa ve tarih turizmi potansiyeline sahip olan bir bölge olup, trekking, yürüyüş, at safari gibi aktiviteler de yapılabilmektedir.

Çubuk ilçesi, 7 merkez mahalle olmak üzere, toplam 84 mahalleden oluşmaktadır. Merkez mahalleler hariç diğer 77 mahalle Türkmen'dir. Sirkeli beldesi, Pursaklar ilçesi'ne bağlanmıştır. Çubuk ilçesi, doğuda Kalecik ilçesi ve Çankırı, batıda Pursaklar ve Kahramankazan, güneyde Akyurt ilçesi, ve kuzeyde Kızılcıhamam ilçesi ile komşudur. Çubuk ilçesi, Ankara'nın nüfus bakımından 25 ilçesi arasında büyüklük olarak 11. sıradadır.

Ankara Çubuk İlçesini Tarihçesi...

Ankara Savaşı'nın da gerçekleştiği Çubuk Ovası bulunmaktadır. Çubuk, Türkler tarafından Anadolu'nun fethi sırasında ilk ele geçirilen yerlerden biridir ve Çubuk adının Selçuklu komutanı Çubuk Bey'den geldiği konusunda görüşler bulunmaktadır. Çubuk ilçesi ayrıca, Kışlacık, Yeşilkent, Yaylak, Okçular ve Çatköy gibi köyleri de içerir, bu köylerin adları 1402 yılında gerçekleşen Ankara Savaşı sırasında Yıldırım Bayezid tarafından kullanılan yerler olarak belirlenmiştir.

İlk ve Orta Çağ'dan itibaren, Kral ve İpek Yolu güzergâhında bulunan Çubuk ilçesi toprakları, tarihî gelişim sürecinde, ister yerleşme, ister ekonomik faaliyetleri ile bazen hızlanan, bazen yavaşlayan dönemleri yaşayarak günümüze gelmiştir. Orta Anadolu bölgesinin geçiş kuşağında bulunan Çubuk ilçesi, Çubuk Ovası ve Çubuk Çayı'nın suladığı topraklar, dünden bugüne yerleşmenin yoğunlaştığı tarım alanlarıdır. Ankara'nın fethedilmesinden sonra kurulduğu tahmin edilen Çubuk ilçesi yerleşim alanı, tarih içinde Hattiler, Hititler, Frigyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklu Hanedanı ve Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır. Bu uygarlıkların bıraktıkları tarihî kalıntı ve izler, Çubuk ilçesi'nin zengin tarihine ve kültürüne ait önemli örneklerdir.

Çubuk İlçesinde Gezilecek Yerler!

Çubuk ve çevresinde, ilk yerleşen Türk boyları genellikle harabe ve yüksek yerleri seçerek yeni iskân merkezleri kurmuşlardır. Bu nedenle bölgede Roma ve Bizans dönemi izlerine rastlanır. Çubuk'ta Balıkhisar mahallesinde bulunan kalıntılar, Camili ve Çatköy'deki kale ve kalıntıları, Güldarpı mahallesinde yapılan kazılarda bulunan mermer aslan heykeli ve Yakup Derviş mahallesindeki mezar kalıntıları Roma ve Bizans dönemine ait kalıntılardır. Ayrıca Siyemi Sultan Türbesi, Kutuören Köyü Camii, Melikşah Köyü Taş Hamamı, Mahmutoğlan Köyü Camii ve Çubuk Karşıyaka Camii, tarihî eserlerdendir.

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