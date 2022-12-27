Evcil Hayvanları Olanların Dikkatine! 3.642 TL’den Olabilirsiniz; Devlet Düğmeye Bastı! Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! Günler Sonra…
Hayvanlar, minik dostlarımız bizler için çok önemli! Evinde minik bir dost besleyenlere uyarı geldi. Eğer bunu yapmazsanız tam tamına 3.642 TL ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz! Devlet, milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu konu için resmen düğmeye bastı. Günler sonra bitecek olan bu süreyi geçirenlerse ceza yağmuruna tutulacak! İşte merak edilenler…
Evimizin neşesi, küçük arkadaşımız için elimizden geleni yapıyorsunuzdur! Maması, veterineri, sağlığı için gösterdiğiniz bu çaba için Haberler Ankara ailesi olarak sizlere teşekkür borçluyuz. Minik dostunuz için getirilen bir yasaya uymayanların cebinden ise tam tamına 3.642 TL çıkmak zorunda kalacak! Peki, nedir bu yasa?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.