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27 Ara 2022 - 20:55

Evcil Hayvanları Olanların Dikkatine! 3.642 TL’den Olabilirsiniz; Devlet Düğmeye Bastı! Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! Günler Sonra…

Hayvanlar, minik dostlarımız bizler için çok önemli! Evinde minik bir dost besleyenlere uyarı geldi. Eğer bunu yapmazsanız tam tamına 3.642 TL ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz! Devlet, milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu konu için resmen düğmeye bastı. Günler sonra bitecek olan bu süreyi geçirenlerse ceza yağmuruna tutulacak! İşte merak edilenler…