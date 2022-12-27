- 27 Ara 2022 - 20:55 G: 27 Ara 2022 - 21:44

Evcil Hayvanları Olanların Dikkatine! 3.642 TL’den Olabilirsiniz; Devlet Düğmeye Bastı! Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! Günler Sonra…

Hayvanlar, minik dostlarımız bizler için çok önemli! Evinde minik bir dost besleyenlere uyarı geldi. Eğer bunu yapmazsanız tam tamına 3.642 TL ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz! Devlet, milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu konu için resmen düğmeye bastı. Günler sonra bitecek olan bu süreyi geçirenlerse ceza yağmuruna tutulacak! İşte merak edilenler…

Evimizin neşesi, küçük arkadaşımız için elimizden geleni yapıyorsunuzdur! Maması, veterineri, sağlığı için gösterdiğiniz bu çaba için Haberler Ankara ailesi olarak sizlere teşekkür borçluyuz. Minik dostunuz için getirilen bir yasaya uymayanların cebinden ise tam tamına 3.642 TL çıkmak zorunda kalacak! Peki, nedir bu yasa?

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27 Ara 2022 - 20:55 Ankara- Yaşam

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