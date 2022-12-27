Kıvanç Tatlıtuğ’un Eşinin Estetiksiz Halleri Yıkım Yarattı! Doğal Güzel Sananların Başından Aşağı Kaynar Sular Dökülüyor! Saçı, Ağzı, Yüzü…

Kıvanç Tatlıtuğ’la 2016 yılında muhteşem bir düğünle evlene Başak Dizer, gündemden düşmek nedir bilmiyordu. Geçtiğimiz aylarda “Kurt Efe” ismini verdikleri çocuklarını kucaklarına alan çift, hayranlarını mest etmişti. Kurt Efe’nin aynı babasına benzediği ise paylaşılan görsellerle destekleniyordu. Şimdiden Kurt Efe için birçok kişi “Junior Kıvanç” demeden yapamıyordu! Kurt Efe’nin dünya güzeli annesi Başak Dizer’in estetiksiz halleri ağızları açık bıraktı. Peki, neler oluyor?

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