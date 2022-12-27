Kıvanç Tatlıtuğ’un Eşinin Estetiksiz Halleri Yıkım Yarattı! Doğal Güzel Sananların Başından Aşağı Kaynar Sular Dökülüyor! Saçı, Ağzı, Yüzü…
Dünya yakışıklı Kıvanç Tatlıtuğ’la muhteşem bir ilişki yaşayan Başak Dizer’in estetiksiz halleri yıkım yarattı. Başak Dizer’i doğal güzel sananların başından aşağı resmen kaynar sular döküldü! Saçı, ağzı, yüzü adeta bambaşka birisine dönüşen Başak Dizer, ağızların açık kalmasına neden oldu. Gündem yaratan Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi, yorum üzerine yorum aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kıvanç Tatlıtuğ’la 2016 yılında muhteşem bir düğünle evlene Başak Dizer, gündemden düşmek nedir bilmiyordu. Geçtiğimiz aylarda “Kurt Efe” ismini verdikleri çocuklarını kucaklarına alan çift, hayranlarını mest etmişti. Kurt Efe’nin aynı babasına benzediği ise paylaşılan görsellerle destekleniyordu. Şimdiden Kurt Efe için birçok kişi “Junior Kıvanç” demeden yapamıyordu! Kurt Efe’nin dünya güzeli annesi Başak Dizer’in estetiksiz halleri ağızları açık bıraktı. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.