Elmadağ İlçesinde Gezilecek Yerler! Ankara Elmadağ'da Neler Var? İşte Elmadağ Kayak Merkezi, Hasanoğlan,

Elmadağ, Türkiye'nin Ankara iline bağlı bir ilçedir. İlçe, Türk göçünün etkisiyle 1073 yılından itibaren Türk nüfusunun yoğunlaştığı bir bölgedir. Elmadağ, Hasanoğlan ve Yeşildere gibi önemli mahallelerine sahiptir. İlçe, 1936 yılında Çankaya ilçesine bağlanmış ve 1941 yılında Elmadağ ismini almıştır. 1944 yılında Elmadağ Belediyesi kurulmuş ve 1960 yılında ilçe statüsü almıştır.

Hasanoğlan Beldesi ya da diğer adıyla Hasanoğlan, deniz seviyesinden 1.200 metre yükseklikteki İdris Dağı'nın eteğinde bulunuyor. İncelenen tarihi belgelere göre Hasanoğlan adını almıştır.

Lalahan Beldesi veya Lalahan, Odabaşı köyünde yayla düzeninde dağınık bir şekilde yaşayan insanların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Daha sonra Ankara-Kayseri demiryolunun yerleşimin kuzeyinden geçmesi ve burada Hayvancılık Araştırma Enstitüsü'nün kurulmasıyla yerleşime Lalahan adı verilmiştir. 1986 yılında Odabaşı belediyesi olarak kurulan teşkilat, adını Lalahan belediyesi olarak değiştirmiştir.

Yeşildere Beldesi ya da diğer adıyla Yeşildere, Ankara'nın 35 km. doğusunda, Ankara-Samsun yolunun 7 km. iç kesimlerinde, Elmadağ ile Hasanoğlan arasında yer alan bir yerleşim yeridir. 2.700 nüfusa sahiptir. Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan yerleşim, 1970 yılında şimdiki yerine taşınmıştır.

İlçenin ekonomik faaliyetleri arasında Selçuklu Türkleri'ne kadar uzanan bir kültürel birikimi yansıtan halıcılık, el dokuması kilim, çanta ve kese üretimi yer almaktadır. Halıcılık ağırlıklı olarak Tekke ve Akçaali köylerinde, kilim, çanta ve kese üretimi ise Elmadağ, Hasanoğlan ve Lalahan'da yoğunlaşıyor. İlçe aynı zamanda buğday, arpa, fasulye, nohut gibi tarım ürünleriyle de tanınır.

Elmadağ İlçesinin Tarihçesi

Elmadağ, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nin yukarı Sakarya bölümünde yer alan bir ilçedir. Yapılan arkeolojik araştırmalar, Elmadağ ve çevresinin çok eski medeniyetlere sahne olduğunu göstermektedir. Bu araştırmalara göre ilçenin tarihi MÖ 547'ye kadar Frigler ve Lidyalılar, MÖ 84'e kadar Persler ve değişik kavimlerin varlıklarını sürdürdüğü yöreye dayanmaktadır.

1071 Malazgirt savaşından sonra Anadolu'ya yerleşmeye başlayan Türkler de 1073'ten sonra yörede etkin olmuşlardır. İlçenin topoğrafisi oldukça engebeli ve batısı kısmen düzlüktür. İlçeyi boydan boya geçerek akan Kargalı Deresi kuzeyde Kızılırmak ile birleşir.

Elmadağ, Ankara'ya bağlı bir yerleşim yeri olarak görülür ve 1785-1809 yılları arasında Ankara Sancağı'nın bir parçası olmuştur. 1902 yılında ise Ankara Vilayeti Salhanesi'nde Elmadağ, Ankara İlinin Bala Kazasına ait bir mahalle olarak görülmüştür. Elmadağlılar, Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk'ü karşılayan Seymen Alayı'nın içerisinde de yer almışlardır.

Elmadağ, arkeolojik araştırmalar sonucu çok eski medeniyetlerin varlığını göstermektedir ve ilçe merkezinde hâlen devam eden tandır ekmeği yapımı Selçuklulardan günümüze kadar devam ettiği sanılmaktadır. Ayrıca kilim, halıcılık, el dokuması, heybe ve çantalar gibi ürünler de Elmadağ'ın kültürünün zenginliklerindendir.

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