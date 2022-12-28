Altında Tarihi Rekor! Yüzyıllardır Bu Seviyeye Gelmemişti; Yatırımcıların Eli Ayağına Dolaştı! 28 Aralık Altın Fiyatları Ağzını Açık Bırakacak…
Altında tarihi rekor resmen kırıldı! Yüzyıllardır bu seviyeye hiç gelmeyen altın; yatırımcının elini ayağına doladı! Uzun bir süre sonra yeniden rekor kıran altın; seyrini bozarak, 28 Aralık’ın sabah saatlerinde herkesi şok etti. Güncel altın fiyatları ise hem ekonomi takip edenler hem de altın yatırımcısı tarafından merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Uzun bir aradan sonra ilk kez yeni bir rekor kıran altın; dün akşam saatlerinde tam tamına 1.100 TL’yi aştı! Hal böyle olunca vatandaşlar ise altınını satmalı mı yoksa yükselmesini beklemeli mi sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Yeni yılda altının en az 1.200 seviyesini göreceği ve hatta 2023 yılının son aylarında 1.500 TL’nin üzerine çıkacağı bile düşünülmüştü. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.