Altında Tarihi Rekor! Yüzyıllardır Bu Seviyeye Gelmemişti; Yatırımcıların Eli Ayağına Dolaştı! 28 Aralık Altın Fiyatları Ağzını Açık Bırakacak…

Uzun bir aradan sonra ilk kez yeni bir rekor kıran altın; dün akşam saatlerinde tam tamına 1.100 TL’yi aştı! Hal böyle olunca vatandaşlar ise altınını satmalı mı yoksa yükselmesini beklemeli mi sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Yeni yılda altının en az 1.200 seviyesini göreceği ve hatta 2023 yılının son aylarında 1.500 TL’nin üzerine çıkacağı bile düşünülmüştü. Peki, şimdi neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!