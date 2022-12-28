- 28 Ara 2022 - 09:49 G: 28 Ara 2022 - 09:51

Altında Tarihi Rekor! Yüzyıllardır Bu Seviyeye Gelmemişti; Yatırımcıların Eli Ayağına Dolaştı! 28 Aralık Altın Fiyatları Ağzını Açık Bırakacak…

Altında tarihi rekor resmen kırıldı! Yüzyıllardır bu seviyeye hiç gelmeyen altın; yatırımcının elini ayağına doladı! Uzun bir süre sonra yeniden rekor kıran altın; seyrini bozarak, 28 Aralık’ın sabah saatlerinde herkesi şok etti. Güncel altın fiyatları ise hem ekonomi takip edenler hem de altın yatırımcısı tarafından merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun bir aradan sonra ilk kez yeni bir rekor kıran altın; dün akşam saatlerinde tam tamına 1.100 TL’yi aştı! Hal böyle olunca vatandaşlar ise altınını satmalı mı yoksa yükselmesini beklemeli mi sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Yeni yılda altının en az 1.200 seviyesini göreceği ve hatta 2023 yılının son aylarında 1.500 TL’nin üzerine çıkacağı bile düşünülmüştü. Peki, şimdi neler oluyor?

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28 Ara 2022 - 09:49 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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