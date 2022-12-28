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28 Ara 2022 - 10:08

Masterchef’te 3. Ceketin Sahibi Mosmor Etti! Metin ve Ayaz’dan Sonra Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Acun Bu Kez Çıldıracak!

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te 3. ceketin sahibi resmen herkesi mosmor etti. Metin ve Ayaz’dan sonra ceketi giyecek ismin gümbür gümbür geldiği ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’yı çıldırtan ifşalara bir yenisi eklenince seyirciler neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…