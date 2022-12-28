- 28 Ara 2022 - 10:08 G: 28 Ara 2022 - 10:15

Masterchef’te 3. Ceketin Sahibi Mosmor Etti! Metin ve Ayaz’dan Sonra Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Acun Bu Kez Çıldıracak!

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te 3. ceketin sahibi resmen herkesi mosmor etti. Metin ve Ayaz’dan sonra ceketi giyecek ismin gümbür gümbür geldiği ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’yı çıldırtan ifşalara bir yenisi eklenince seyirciler neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Metin Yavuz’un ceketi almasından sonra Burak Kaya, Ayaz, Görkem ve Kıvanç, ceketi giyebilmek adına kıyasıya mücadele etmişlerdi. Gün sonunda ceketi giyen isim Ayaz olmuştu. Yeni bölümde bir isim daha ceket giymek için savaş verecekti. Peki, neler oluyor?

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28 Ara 2022 - 10:08 Ankara- Yaşam

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