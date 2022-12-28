Masterchef’te 3. Ceketin Sahibi Mosmor Etti! Metin ve Ayaz’dan Sonra Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Acun Bu Kez Çıldıracak!
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te 3. ceketin sahibi resmen herkesi mosmor etti. Metin ve Ayaz’dan sonra ceketi giyecek ismin gümbür gümbür geldiği ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’yı çıldırtan ifşalara bir yenisi eklenince seyirciler neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Metin Yavuz’un ceketi almasından sonra Burak Kaya, Ayaz, Görkem ve Kıvanç, ceketi giyebilmek adına kıyasıya mücadele etmişlerdi. Gün sonunda ceketi giyen isim Ayaz olmuştu. Yeni bölümde bir isim daha ceket giymek için savaş verecekti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.