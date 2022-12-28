- 28 Ara 2022 - 10:29 G: 28 Ara 2022 - 10:33

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun Yatak Sahnesi Delirtti! “Bize Ne Sizin Cinsel Hayatınızdan!” 7 Yıllık Evli Çift Yarı Çıplak…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Gecenin Ucunda’da skandal bir sahne seyircilerin karşısına çıktı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun yatak sahneleri seyircilerin delirmesine neden oldu. Birçok kişi ise bu anlardan sonra “Bize ne sizin cinsel hayatınızdan” yorumlarında bulundular! 7 yıllık evli çift yatakta yarı çıplak görüntülenince ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Fatih Harbiye dizisinden sonra ilk kez kamera karşısına çıkan evli çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, Gecenin Ucunda dizisinde muhteşem bir çıkış yakalamıştı. Gecenin Ucunda dizisiyle sevenlerini heyecanlandıran iki ismin uyumlarının ne kadar muhteşem olduğu görülmüştü. Son bölümde yer verilen bir yatak sahnesi, ağızları açık bıraktı ve tepkilere neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Ara 2022 - 10:29 Ankara- Yaşam

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