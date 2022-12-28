- 28 Ara 2022 - 10:57 G: 28 Ara 2022 - 11:03

Kısmetse Olur Eslem Kimdir, Kaç Yaşındadır? Kısmetse Olur Eslem’in Mesleği Nedir? Kısmetse Olur Eslem’in Instagram Hesabı…

Merak ile takip edilmeye başlanmış olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında dün bir eleme daha gerçekleşti. Yeni haftada elemeyi gelinler evinden gerçekleştiren Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında elenen ismin yerine Eslem isimli yarışmacı katıldı. Eslem’in kim olduğu ise şimdiden Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının izleyicisinin gündemine oturdu! İşte Kısmetse Olur Eslem ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Merak ile takip edilmeye başlanmış olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında dün bir eleme daha gerçekleşti. Yeni haftada elemeyi gelinler evinden gerçekleştiren Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında elenen ismin yerine Eslem isimli yarışmacı katıldı. Eslem’in kim olduğu ise şimdiden Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının izleyicisinin gündemine oturdu! Peki, Kısmetse Olur Eslem kimdir, kaç yaşındadır? Kısmetse Olur Eslem’in mesleği nedir? Kısmetse Olur Eslem aslen nereli? İşte Kısmetse Olur Eslem’in Instagram hesabı…

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28 Ara 2022 - 10:57 - Magazin

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