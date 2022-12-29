Kısmetse Olur Eslem Sena Kimdir, Kaç Yaşındadır? Kısmetse Olur Eslem’in Mesleği Nedir? İşte Kısmetse Olur Eslem Sena’ın Instagram Hesabı…
Merak ile takip edilmeye başlanmış olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında dün bir eleme daha gerçekleşti. Yeni haftada elemeyi gelinler evinden gerçekleştiren Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında elenen ismin yerine Eslem isimli yarışmacı katıldı. Eslem’in kim olduğu ise şimdiden Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının izleyicisinin gündemine oturdu! İşte Kısmetse Olur Eslem ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Merak ile takip edilmeye başlanmış olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında dün bir eleme daha gerçekleşti. Yeni haftada elemeyi gelinler evinden gerçekleştiren Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında elenen ismin yerine Eslem isimli yarışmacı katıldı. Eslem’in kim olduğu ise şimdiden Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının izleyicisinin gündemine oturdu! Peki, Kısmetse Olur Eslem kimdir, kaç yaşındadır? Kısmetse Olur Eslem’in mesleği nedir? Kısmetse Olur Eslem aslen nereli? İşte Kısmetse Olur Eslem’in Instagram hesabı…
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29 Ara 2022 - 12:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.