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29 Ara 2022 - 12:09

Kısmetse Olur Eslem Sena Kimdir, Kaç Yaşındadır? Kısmetse Olur Eslem’in Mesleği Nedir? İşte Kısmetse Olur Eslem Sena’ın Instagram Hesabı…

Merak ile takip edilmeye başlanmış olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında dün bir eleme daha gerçekleşti. Yeni haftada elemeyi gelinler evinden gerçekleştiren Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında elenen ismin yerine Eslem isimli yarışmacı katıldı. Eslem’in kim olduğu ise şimdiden Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının izleyicisinin gündemine oturdu! İşte Kısmetse Olur Eslem ile ilgili merak edilen tüm detaylar...