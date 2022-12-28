KPSS Ortaöğretim 70 Puanla Nereye Girilir? KPSS Ortaöğretim 70 Puan Alan Kurumlar Hangileridir? KPSS Ortaöğretim 70 Puan Ne İşe Yarar?

Memur olmak isteyenlerin girdiği sınav olan Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaltılmış haliyle KPSS, bu sene de gerçekleştirildi. Hem ortaöğretim hem önlisans hem de lisans düzeyinde yapılan KPSS’den alınan puanlar ile tercih yapılmasına sayılı günler kala; sınava giren vatandaşlar 70 puan alması halinde tercih yapabileceği kurumları merak etmeye başladı. Peki, KPSS Ortaöğretim 70 puanla nereye girilir? KPSS Ortaöğretim 70 Puan alan kurumlar hangileridir? KPSS Ortaöğretim 70 puan ne işe yarar? İşte, detaylar…

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