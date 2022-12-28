- 28 Ara 2022 - 11:10 G: 28 Ara 2022 - 11:16

KPSS Ortaöğretim 70 Puanla Nereye Girilir? KPSS Ortaöğretim 70 Puan Alan Kurumlar Hangileridir? KPSS Ortaöğretim 70 Puan Ne İşe Yarar?

Memur olmak isteyenlerin girdiği sınav olan Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaltılmış haliyle KPSS, bu sene de gerçekleştirildi. Hem ortaöğretim hem önlisans hem de lisans düzeyinde yapılan KPSS’den alınan puanlar ile tercih yapılmasına sayılı günler kala; sınava giren vatandaşlar 70 puan alması halinde tercih yapabileceği kurumları merak etmeye başladı. İşte detaylar...

Memur olmak isteyenlerin girdiği sınav olan Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaltılmış haliyle KPSS, bu sene de gerçekleştirildi. Hem ortaöğretim hem önlisans hem de lisans düzeyinde yapılan KPSS’den alınan puanlar ile tercih yapılmasına sayılı günler kala; sınava giren vatandaşlar 70 puan alması halinde tercih yapabileceği kurumları merak etmeye başladı. Peki, KPSS Ortaöğretim 70 puanla nereye girilir? KPSS Ortaöğretim 70 Puan alan kurumlar hangileridir? KPSS Ortaöğretim 70 puan ne işe yarar? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

28 Ara 2022 - 11:10 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Alışveriş Poşetlerine Zam Geldi! 1 Ocak'tan İtibaren Geçerli... mask
Alışveriş Poşetlerine Zam Geldi! 1 Ocak'tan İtibaren Geçerli...
5 Litrelik Ayçiçek Yağında Devrim Niteliğinde İndirim! 150 Liranın Altına İndi; A101, BİM, Tarım Kredi Market, Migros…. mask
5 Litrelik Ayçiçek Yağında Devrim Niteliğinde İndirim! 150 Liranın Altına İndi; A101, BİM, Tarım Kredi Market, Migros….
Evdeki Saat Grubunda Kimler Var? Evdeki Saat Kim Tarafından Kuruldu? Evdeki Saat Şarkıları Nelerdir? mask
Evdeki Saat Grubunda Kimler Var? Evdeki Saat Kim Tarafından Kuruldu? Evdeki Saat Şarkıları Nelerdir?
İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? İşsizlik Maaşı İçin Nereye Başvurmalı? İşsizlik Maaşı Kimlere Verilir? mask
İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? İşsizlik Maaşı İçin Nereye Başvurmalı? İşsizlik Maaşı Kimlere Verilir?
Akaryakıt Fiyatları Oynadıkça Oynuyor! 27 Aralık LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Dudakları Uçuklattı! Araç Sahipleri… mask
Akaryakıt Fiyatları Oynadıkça Oynuyor! 27 Aralık LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Dudakları Uçuklattı! Araç Sahipleri…
Milli Piyango Bileti Nasıl Alınır? Milli Piyango Bileti Nereden Alınır? Büyük İkramiye Tam Tamına 200 Milyon Lira… mask
Milli Piyango Bileti Nasıl Alınır? Milli Piyango Bileti Nereden Alınır? Büyük İkramiye Tam Tamına 200 Milyon Lira…
Doğalgaz Desteğinde Son Dakika! 2.500 TL Yardım Kartlara Yatırılacak! Başvurularda Son Dakika Gelişmesi Patladı; Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! mask
Doğalgaz Desteğinde Son Dakika! 2.500 TL Yardım Kartlara Yatırılacak! Başvurularda Son Dakika Gelişmesi Patladı; Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor!
Suriye'nin Kuzeyinde Taciz Ateşine 12 Terörist Etkisiz! mask
Suriye'nin Kuzeyinde Taciz Ateşine 12 Terörist Etkisiz!
Ayaş İlçesinde Gezilecek Yerler! Ankara Ayaş'ta Neler Var? İşte Tarihi Konakları, Hamamları, Açık Termal Yüzme Havuzu, Ayaş Pazarı... mask
Ayaş İlçesinde Gezilecek Yerler! Ankara Ayaş'ta Neler Var? İşte Tarihi Konakları, Hamamları, Açık Termal Yüzme Havuzu, Ayaş Pazarı...
İşsizlik Maaşlarında Zam Bombası Patlattı! Asgari Ücretten Sonra Tam Tamına… 2023 Yılında Kim Ne Kadar İşsizlik Maaşı Alacak? mask
İşsizlik Maaşlarında Zam Bombası Patlattı! Asgari Ücretten Sonra Tam Tamına… 2023 Yılında Kim Ne Kadar İşsizlik Maaşı Alacak?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
KPSS Ortaöğretim 70 Puanla Nereye Girilir? KPSS Ortaöğretim 70 Puan Alan Kurumlar Hangileridir? KPSS Ortaöğretim 70 Puan Ne İşe Yarar? mask
KPSS Ortaöğretim 70 Puanla Nereye Girilir? KPSS Ortaöğretim 70 Puan Alan Kurumlar Hangileridir? KPSS Ortaöğretim 70 Puan Ne İşe Yarar?
Kısmetse Olur Eslem Kimdir, Kaç Yaşındadır? Kısmetse Olur Eslem’in Mesleği Nedir? Kısmetse Olur Eslem’in Instagram Hesabı… mask
Kısmetse Olur Eslem Kimdir, Kaç Yaşındadır? Kısmetse Olur Eslem’in Mesleği Nedir? Kısmetse Olur Eslem’in Instagram Hesabı…
Kısmetse Olur Yarışmasına Melis Buse Betkayan Bombası! Büyük Kaosa, Saç Baş Yolduracak Kavgalara Hazır Olun! O Erkek Yarışmacı İçin Gemileri Yaktı… mask
Kısmetse Olur Yarışmasına Melis Buse Betkayan Bombası! Büyük Kaosa, Saç Baş Yolduracak Kavgalara Hazır Olun! O Erkek Yarışmacı İçin Gemileri Yaktı…
Kapuska Yemeği Nasıl Yapılır, İçine Ne Konur? Kapuska Türk Yemeği Mi? Kapuska Neye İyi Gelir? Lahanın Et İle Muhteşem Buluşması! mask
Kapuska Yemeği Nasıl Yapılır, İçine Ne Konur? Kapuska Türk Yemeği Mi? Kapuska Neye İyi Gelir? Lahanın Et İle Muhteşem Buluşması!
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun Yatak Sahnesi Delirtti! “Bize Ne Sizin Cinsel Hayatınızdan!” 7 Yıllık Evli Çift Yarı Çıplak… mask
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun Yatak Sahnesi Delirtti! “Bize Ne Sizin Cinsel Hayatınızdan!” 7 Yıllık Evli Çift Yarı Çıplak…
Masterchef’te 3. Ceketin Sahibi Mosmor Etti! Metin ve Ayaz’dan Sonra Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Acun Bu Kez Çıldıracak! mask
Masterchef’te 3. Ceketin Sahibi Mosmor Etti! Metin ve Ayaz’dan Sonra Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Acun Bu Kez Çıldıracak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL