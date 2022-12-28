- 28 Ara 2022 - 16:04 G: 28 Ara 2022 - 16:14

KPSS Ortaöğretim Bekçilik Kaç Puanla Atanıyor? Bekçi Olmak İçin En Az Kaç Puan Alınmalı? Bekçi olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekir?

Kasım ayı içerisinde açıklanan KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Ortaöğretim sonuçları için başvurular başladı. KPSS Ortaöğretim ile alım yapan bekçilik mesleği ise, bu senenin en çok ilgi gören mesleklerinden biri oldu. Sizde Ortaöğretim Bekçilik puanları ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...

Kasım ayı içerisinde açıklanan KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Ortaöğretim sonuçları için başvurular başladı. KPSS Ortaöğretim ile alım yapan bekçilik mesleği ise, bu senenin en çok ilgi gören mesleklerinden biri oldu. Öte yandan bekçilik için en az kaç puan alınması gerektiği ortaya çıktı. Peki, KPSS Ortaöğretim bekçilik kaç puanla atanıyor? Bekçi olmak için en az kaç puan alınmalı? KPSS’den bekçi nasıl olunur? İşte, detaylar…

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak için aşağıda sıralanan şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve en az lise veya dengi okul mezunu olmanız gerekmektedir. Ayrıca, en az 167 cm boyunda olmanız ve beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması gerekmektedir.

Başvuru yaptığınız il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet etmeniz ve askerlik ödevini bitirmiş olmanız istenir. Ayrıca, 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş) olmanız gerekmektedir. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü olmamalısınız.

Kamu haklarından mahrum ve kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm olmamalısınız. Memuriyete engel bir hali bulunmamalı ve silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli olmamalısınız. Ayrıca, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımalısınız. İlave olarak, evli iseniz eşinizin de genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut gibi yerlerde çalışmamış ve aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olması gerekmektedir. Ayrıca, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri üretmemiş ve satmamış olmalısınız.

Kumar, uyuşturucu ve uyarıcı madde nedeniyle adli ve idari soruşturma ve kovuşturma geçirmemiş olmamak.

Sağlık durumu iyi olmak ve fiziksel ölçümleri yerine getirmek. Terör örgütlerine ve bu örgütlerin eylemlerine karışmamış olmak.
Başvuru tarihinde siyasi partilere üye olmamak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olması aranılan şartlar arasındadır.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

28 Ara 2022 - 16:04 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
KPSS Ortaöğretim Puanıyla İcra Memuru Nasıl Olunur? İcra Memuru Olmak İçin KPSS’den En Az Kaç Puan Alınmalı? mask
KPSS Ortaöğretim Puanıyla İcra Memuru Nasıl Olunur? İcra Memuru Olmak İçin KPSS’den En Az Kaç Puan Alınmalı?
KPSS Ortaöğretim Zabıt Katibi Kaç Puanla Atanıyor? Zabıt Katibi Olmak İçin En Az Kaç Puan Alınmalı? Zabıt Katibi Olmanın Şartları… mask
KPSS Ortaöğretim Zabıt Katibi Kaç Puanla Atanıyor? Zabıt Katibi Olmak İçin En Az Kaç Puan Alınmalı? Zabıt Katibi Olmanın Şartları…
KPSS Ortaöğretim 70 Puanla Nereye Girilir? KPSS Ortaöğretim 70 Puan Alan Kurumlar Hangileridir? KPSS Ortaöğretim 70 Puan Ne İşe Yarar? mask
KPSS Ortaöğretim 70 Puanla Nereye Girilir? KPSS Ortaöğretim 70 Puan Alan Kurumlar Hangileridir? KPSS Ortaöğretim 70 Puan Ne İşe Yarar?
KPSS Zabıta Ortaöğretim Puanı Kaçtır? Zabıta Olmak İçin KPSS’den Kaç Puan Alınmalı? Zabıta Nasıl Olunur? mask
KPSS Zabıta Ortaöğretim Puanı Kaçtır? Zabıta Olmak İçin KPSS’den Kaç Puan Alınmalı? Zabıta Nasıl Olunur?
2021 Yılında 2.8 Milyon Kişi Göç Etti! İşte İlk Kez Açıklanan Tüik Verilerine Göre 'Göç' Nedenleri ve İlleri... mask
2021 Yılında 2.8 Milyon Kişi Göç Etti! İşte İlk Kez Açıklanan Tüik Verilerine Göre 'Göç' Nedenleri ve İlleri...
Alışveriş Poşetlerine Zam Geldi! 1 Ocak'tan İtibaren Geçerli... mask
Alışveriş Poşetlerine Zam Geldi! 1 Ocak'tan İtibaren Geçerli...
5 Litrelik Ayçiçek Yağında Devrim Niteliğinde İndirim! 150 Liranın Altına İndi; A101, BİM, Tarım Kredi Market, Migros…. mask
5 Litrelik Ayçiçek Yağında Devrim Niteliğinde İndirim! 150 Liranın Altına İndi; A101, BİM, Tarım Kredi Market, Migros….
Evdeki Saat Grubunda Kimler Var? Evdeki Saat Kim Tarafından Kuruldu? Evdeki Saat Şarkıları Nelerdir? mask
Evdeki Saat Grubunda Kimler Var? Evdeki Saat Kim Tarafından Kuruldu? Evdeki Saat Şarkıları Nelerdir?
İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? İşsizlik Maaşı İçin Nereye Başvurmalı? İşsizlik Maaşı Kimlere Verilir? mask
İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? İşsizlik Maaşı İçin Nereye Başvurmalı? İşsizlik Maaşı Kimlere Verilir?
Akaryakıt Fiyatları Oynadıkça Oynuyor! 27 Aralık LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Dudakları Uçuklattı! Araç Sahipleri… mask
Akaryakıt Fiyatları Oynadıkça Oynuyor! 27 Aralık LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Dudakları Uçuklattı! Araç Sahipleri…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Memur ve Emekliye Davul Zurna Tutturacak Haber! Öyle Bir Rakam Söz Konusu Oldu Ki, Ağzınız Açık Kalacak! Tam Tamına… mask
Memur ve Emekliye Davul Zurna Tutturacak Haber! Öyle Bir Rakam Söz Konusu Oldu Ki, Ağzınız Açık Kalacak! Tam Tamına…
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in İkinci Çocuğunun İsmi Belli Oldu! İsmini ve Anlamını Okuyunca Çok Şaşıracaksınız... mask
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in İkinci Çocuğunun İsmi Belli Oldu! İsmini ve Anlamını Okuyunca Çok Şaşıracaksınız...
İpek Filiz Yazıcı’nın Kardeşini Görenler İkizi Sanıyor! Tıpatıp Aynılar; Kopyala Yapıştır Kardeşler Basını Salladı! “Bu Kadarı da Pes!” mask
İpek Filiz Yazıcı’nın Kardeşini Görenler İkizi Sanıyor! Tıpatıp Aynılar; Kopyala Yapıştır Kardeşler Basını Salladı! “Bu Kadarı da Pes!”
Kısmetse Olur Yarışmacısının Havlaması Tokat Gibi Çarptı! Erkekler Evinde Yıkım Yaratan Olay! Twitter, Instagram Sallanıyor… “Yazık Kafana!” mask
Kısmetse Olur Yarışmacısının Havlaması Tokat Gibi Çarptı! Erkekler Evinde Yıkım Yaratan Olay! Twitter, Instagram Sallanıyor… “Yazık Kafana!”
KPSS Ortaöğretim Bekçilik Kaç Puanla Atanıyor? Bekçi Olmak İçin En Az Kaç Puan Alınmalı? Bekçi olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekir? mask
KPSS Ortaöğretim Bekçilik Kaç Puanla Atanıyor? Bekçi Olmak İçin En Az Kaç Puan Alınmalı? Bekçi olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekir?
Pelin Akil ve Anıl Altan’dan Ayrılık İddialarına Yanıt! 7 Yıllık Evli Çiftten Fotoğraflı Açıklamasıyla Tokat Gibi Çarptı! Neler Oluyor? mask
Pelin Akil ve Anıl Altan’dan Ayrılık İddialarına Yanıt! 7 Yıllık Evli Çiftten Fotoğraflı Açıklamasıyla Tokat Gibi Çarptı! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL