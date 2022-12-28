KPSS Ortaöğretim Bekçilik Kaç Puanla Atanıyor? Bekçi Olmak İçin En Az Kaç Puan Alınmalı? Bekçi olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekir?

Kasım ayı içerisinde açıklanan KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Ortaöğretim sonuçları için başvurular başladı. KPSS Ortaöğretim ile alım yapan bekçilik mesleği ise, bu senenin en çok ilgi gören mesleklerinden biri oldu. Öte yandan bekçilik için en az kaç puan alınması gerektiği ortaya çıktı. Peki, KPSS Ortaöğretim bekçilik kaç puanla atanıyor? Bekçi olmak için en az kaç puan alınmalı? KPSS’den bekçi nasıl olunur? İşte, detaylar…

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak için aşağıda sıralanan şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve en az lise veya dengi okul mezunu olmanız gerekmektedir. Ayrıca, en az 167 cm boyunda olmanız ve beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması gerekmektedir.

Başvuru yaptığınız il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet etmeniz ve askerlik ödevini bitirmiş olmanız istenir. Ayrıca, 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş) olmanız gerekmektedir. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü olmamalısınız.

Kamu haklarından mahrum ve kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm olmamalısınız. Memuriyete engel bir hali bulunmamalı ve silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli olmamalısınız. Ayrıca, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımalısınız. İlave olarak, evli iseniz eşinizin de genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut gibi yerlerde çalışmamış ve aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olması gerekmektedir. Ayrıca, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri üretmemiş ve satmamış olmalısınız.

Kumar, uyuşturucu ve uyarıcı madde nedeniyle adli ve idari soruşturma ve kovuşturma geçirmemiş olmamak.

Sağlık durumu iyi olmak ve fiziksel ölçümleri yerine getirmek. Terör örgütlerine ve bu örgütlerin eylemlerine karışmamış olmak.

Başvuru tarihinde siyasi partilere üye olmamak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olması aranılan şartlar arasındadır.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...