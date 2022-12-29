KPSS Zabıta Ortaöğretim Puanı Kaçtır? Zabıta Olmak İçin KPSS’den Kaç Puan Alınmalı? Zabıta Memuru Nasıl Olunur, Ne İş Yapar... İşte O Şartlar!

Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısa adıyla KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ile birlikte tercih yapacak olan adayların tercih yapabilecekleri alanlara ilişkin araştırmalara çoktan başladı. O alanlardan biri olan ve her yıl ciddi bir şekilde rağbet gören zabıtalık ise, yine adayların listesinde yer alan meslek gruplarından biri oldu! Peki, KPSS zabıta ortaöğretim puanı kaçtır? Zabıta olmak için KPSS’den kaç puan alınmalı? Zabıta nasıl olunur? İşte, detaylar…

Zabıta Nasıl Olunur, Ne İş Yapar... İşte O Şartlar!

KPSS sınav puanı için gerekli şartlar belediyelere göre farklılık gösterebilmektedir. Zabıta olmak için minimum eğitim düzeyinin lise ve dengi olması yeterli bulunmaktadır. Yukarıda sayılan şartların yanı sıra başka devlet kurumlarında memurluk yapanlar 30 yaşını aşmamak ve gerekli şartları taşımak koşuluyla zabıtalığa geçiş yapabilmektedir.

Zabıta memuru olmak için yüzdelik dilimler hesaplanacağından ötürü KPSS’den ne kadar yüksek puan alınırsa sözlü mülakatta o kadar faydası olacaktır.

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