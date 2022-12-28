KPSS Zabıta Ortaöğretim Puanı Kaçtır? Zabıta Olmak İçin KPSS’den Kaç Puan Alınmalı? Zabıta Nasıl Olunur?

Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısa adıyla KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ile birlikte tercih yapacak olan adayların tercih yapabilecekleri alanlara ilişkin araştırmalara çoktan başladı. O alanlardan biri olan ve her yıl ciddi bir şekilde rağbet gören zabıtalık ise, yine adayların listesinde yer alan meslek gruplarından biri oldu! Peki, KPSS zabıta ortaöğretim puanı kaçtır? Zabıta olmak için KPSS’den kaç puan alınmalı? Zabıta nasıl olunur? İşte, detaylar…

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