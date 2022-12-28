KPSS Ortaöğretim Puanıyla İcra Memuru Nasıl Olunur? İcra Memuru Olmak İçin KPSS’den En Az Kaç Puan Alınmalı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) sonuçlarının belli olmasının ardından gözler seçilebilecek olan meslek gruplarına çevrildi. O meslek gruplarından biri olan icra memurluğu, her sene olduğu gibi bu sene de ilgi gören meslek grupları arasındaki yerini aldı. KPSS puanı ile alım yapacak olan icra memurluğunun istediği puan türü ve puan da sonuçların hemen ardından açıklandı. Peki, KPSS Ortaöğretim puanıyla icra memuru nasıl olunur? İcra memuru olmak için KPSS’den en az kaç puan alınmalı? İşte, detaylar…

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