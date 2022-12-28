KPSS Ortaöğretim Puanıyla İcra Memuru Nasıl Olunur? İcra Memuru Olmak İçin KPSS’den En Az Kaç Puan Alınmalı?
Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) sonuçlarının belli olmasının ardından gözler seçilebilecek olan meslek gruplarına çevrildi. O meslek gruplarından biri olan icra memurluğu, her sene olduğu gibi bu sene de ilgi gören meslek grupları arasındaki yerini aldı. KPSS puanı ile alım yapacak olan icra memurluğunun istediği puan türü ve puan da sonuçların hemen ardından açıklandı. İşte İcra Memurluğu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) sonuçlarının belli olmasının ardından gözler seçilebilecek olan meslek gruplarına çevrildi. O meslek gruplarından biri olan icra memurluğu, her sene olduğu gibi bu sene de ilgi gören meslek grupları arasındaki yerini aldı. KPSS puanı ile alım yapacak olan icra memurluğunun istediği puan türü ve puan da sonuçların hemen ardından açıklandı. Peki, KPSS Ortaöğretim puanıyla icra memuru nasıl olunur? İcra memuru olmak için KPSS’den en az kaç puan alınmalı? İşte, detaylar…
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28 Ara 2022 - 11:58 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.