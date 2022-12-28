Aile Dizisi Oyuncularına Servet Ödenecek! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın Bölüm Başı Alacağı Parayı Duyunca Aklınızı Yitireceksiniz…
Show TV ekranlarında yayına başlayacak olan Aile dizisinin oyuncularına tam bir servetin ödeneceği ortaya çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde bulunacağı Aile dizisinin başrollerine gelen teklifin perde arkasındaki fiyatlar aklınızı yitirmenize neden olabilir! Borç batağında boğulan kişilerin duyunca mosmor kesildiği fiyatları Haberler Ankara olarak sizler için hazırladık! İşte merak edilen tüm detaylar…
Nejat İşler, Canan Ergüder, Levent Ülgen, Ushan Çakır, Nur Sürer, Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi muhteşem oyuncuları bir araya getirecek olan Aile dizisi için hummalı çalışma kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken; gelen kazanç iddiaları ağızları açık bıraktı çünkü günümüz oyuncularından katbekat para kazanacaklar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İzin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.