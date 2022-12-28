Aile Dizisi Oyuncularına Servet Ödenecek! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın Bölüm Başı Alacağı Parayı Duyunca Aklınızı Yitireceksiniz…

Nejat İşler, Canan Ergüder, Levent Ülgen, Ushan Çakır, Nur Sürer, Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi muhteşem oyuncuları bir araya getirecek olan Aile dizisi için hummalı çalışma kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken; gelen kazanç iddiaları ağızları açık bıraktı çünkü günümüz oyuncularından katbekat para kazanacaklar! İşte merak edilen tüm detaylar…

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